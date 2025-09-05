El pedido de Costas a Salas sobre el River vs. Racing: "Que se equivoque"

Costas pidió que Salas se equivoque frente a Racing

Tras la clasificación frente a Unión por penales, River sabe que en los cuartos de final de la Copa Argentina va a tener que cruzarse con Racing. Un duro adversario por el plantel que dispone, pero que cuenta con un condimento especial por todo lo que implicó la salida de Maxi Salas. En la previa, Gustavo Costas le dejó un mensaje bastante claro al delantero sobre lo que espera ver en cancha.

Se trató de una operación que despertó varios comentarios en el fútbol argentino, debido a que el Millonario fue y colocó 8 millones de euros para romper la cláusula de rescisión del jugador. En otras partes, se trata de algo normal y hasta esperado en el mercado de pases pero en el país no, ya que existía un pacto de caballeros -no firmado- que impedía llevar a cabo este tipo de operaciones. Solo estaban permitidas para clubes extranjeros.

"Tiene el morbo ese. Esperemos que Maxi Salas no juegue como lo hacía con nosotros y se equivoque bastante. Sabemos que va a ser un clásico con un morbo, con un plus, con todo lo que se vivió", expresó Gustavo Costas en ESPN. La operación de transferencia se demoró más de lo esperado, ya que Racing retrasó la entrega de los datos bancarios a modo de presión para vender al jugador por un valor cercano a los 16 millones de euros.

Las idas y vueltas generó que nazca una interesante rivalidad entre los hinchas, pero también es producto de los dos planteles que van a salir al campo de juego. "Sabemos cómo tenemos que jugar, son partidos que tenés que ganarlos y estar mentalizados con un rival que tiene un equipo casi nuevo. Es algo importante y es una copa que Racing no tiene", agregó el DT. Ambos están clasificados a los cuartos de final de la Copa Libertadores y son claros candidatos a cruzarse en una hipotética final.

Problemas con la sede y la fecha

La organización de los partidos de la Copa Argentina se va resolviendo a medida que se confirman los encuentros dependiendo de los clubes clasificados. En lo que respecta a la sede del enfrentamiento de cuartos de final entre River y Racing se desprende que no hay una fija. Acá es donde la voz de los hinchas comienza a verse expresada en las redes sociales que reclaman un escenario que no demande un viaje tan largo.

De momento, se menciona que el Estadio Mario Alberto Kempes podría ser el candidato para quedarse con los 90 minutos, debido a que dispone de un sistema de acceso superiores a los de cualquier otro escenario y también porque a la provincia de Córdoba le deben un partido de gran convocatoria. Tampoco hay que descartar que el clásico se traslade al Gigante de Arroyito de Rosario Central.

Mientras que la fecha es un problema bastante grande en sí, ya que los dos equipos no quisieron sumar minutos durante la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas por bajas dentro del plantel. Además, no pretenden que el encuentro se dispute cerca de los partidos de cuartos de final de la Copa Libertadores.

Un tercer pedido nace desde Racing que busca que afrontar su duelo con River después del 28 de septiembre. Algo que es gracias a la necesidad de poder enfrentar a Independiente con todos los titulares y no tener que pensar en la posibilidad de administrar cargas por la presencia de dos partidos de gran peso. Es por ello que el encuentro de Copa Argentina recién se jugaría en octubre, que también dispone de ventana FIFA para selecciones.