River vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura: hora, TV en vivo y streaming online

River vs San Martín de San Juan por el Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

River Plate se prepara para recibir este domingo a San Martín de San Juan en una nueva jornada del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, con la tranquilidad de llegar como líder absoluto de la Zona B pero también con la responsabilidad de mantener esa ventaja. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo ostenta el mejor ataque del campeonato con 12 goles a favor y viene de clasificarse por penales tanto en la Copa Argentina como en la Libertadores, mientras que el equipo sanjuanino llega con renovadas expectativas después de su victoria ante Gimnasia de La Plata que le dio un respiro importante en su lucha por la permanencia.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate y San Martín de San Juan, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River y San Martín de San Juan? Hora, TV en vivo y streaming

El partido por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 se jugará el domingo 31 de agosto de 2025, a partir de las 19:15 horas (hora argentina) en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports Premium para toda la Argentina. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. El árbitro principal designado para dirigir el encuentro será Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Germán Delfino.

El conjunto millonario llega a este compromiso como líder absoluto de la Zona B del torneo con 12 puntos tras seis fechas disputadas, producto de cuatro victorias y dos empates. En su último partido por el torneo local, el equipo de Gallardo empató 1-1 con Lanús en La Fortaleza, donde Gonzalo Montiel abrió el marcador pero los locales igualaron en tiempo de descuento.

Con 12 goles a favor y apenas cuatro en contra, River ostenta el mejor ataque del campeonato y se mantiene como el gran candidato al título de la Zona B. El Millonario ha demostrado ser muy sólido tanto en defensa como en ataque, consolidándose como el equipo más equilibrado de su zona en lo que va del torneo.

El calendario reciente del conjunto de Núñez ha sido muy exigente, con compromisos en Copa Libertadores y Copa Argentina que demandaron rotaciones constantes en el plantel. Entre semana, River clasificó por penales ante Unión en Copa Argentina tras empatar 0-0, siendo la segunda tanda consecutiva que gana el equipo después de eliminar a Libertad en Copa Libertadores también por la vía de los penales para avanzar a cuartos de final.

Por su parte, San Martín de San Juan llega al Monumental con la moral en alza después de su victoria por 1-0 ante Gimnasia de La Plata con gol de Marco Iacobellis. El equipo dirigido por Leandro Romagnoli ocupa el octavo lugar en la Zona B con ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y dos derrotas en seis jornadas disputadas.

La situación del conjunto sanjuanino es delicada ya que ocupa los últimos lugares tanto en la tabla anual como en la de promedios, lo que convierte cada punto en fundamental para sus aspiraciones de permanencia en la primera división. El Verdinegro necesita sumar de a tres para comenzar a alejarse de la zona de peligro y este encuentro ante River representa una oportunidad compleja pero no imposible.

Formaciones probables de River Plate y San Martín de San Juan

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas.

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Pablo García, Nicolás Watson, Marco Iacobellis; Sebastián González, Ignacio Maestro Puch.

Gallardo planea realizar varios cambios en la formación titular para este compromiso. Paulo Díaz regresaría a la titularidad después de perderse los últimos dos partidos por una molestia física menor, lo que le daría mayor solidez a la defensa millonaria para este encuentro ante San Martín.

También podrían tener oportunidades Juan Carlos Portillo en el mediocampo y Juan Fernando Quintero en el sector ofensivo, ambos con minutos recientes frente a Unión en Copa Argentina. El técnico millonario busca dosificar esfuerzos considerando la seguidilla de partidos que viene enfrentando el equipo entre Copa Libertadores, Copa Argentina y el torneo local.

Por el lado de San Martín de San Juan, Leandro Romagnoli tiene prácticamente definido el once inicial para visitar el Monumental y no realizaría cambios respecto al equipo que ganó en la fecha anterior ante Gimnasia. El técnico recupera al "Pulpo" Diego González y a Horacio Tijanovich, quienes estaban lesionados y ahora están a disposición del cuerpo técnico.

La estrategia del conjunto sanjuanino apuntará a repetir la solidez defensiva que mostró en su última presentación y aprovechar las transiciones rápidas para incomodar al líder. Romagnoli confía en el mismo equipo que le dio la victoria en la fecha pasada para intentar sumar puntos valiosos en su visita a Núñez.

River vs. San Martín de San Juan: ficha técnica