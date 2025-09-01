Gabriel Arias, en su laberinto en Racing: feroz autocrítica y titularidad en duda

El desastre de Arias en el Clausura y la feroz autocrítica del arquero de Racing.

El presente de Racing en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino es preocupante y tiene a Gabriel Arias como uno de los máximos responsables. Sí, el arquero de casi 38 años que tantas veces salvó a la "Academia" y ganó seis títulos con estos colores, está en el ojo de la tormenta como jamás lo había estado en el equipo de Avellaneda.

Culpable de dos de los tres goles en la derrota por 3-2 frente a Unión de Santa Fe en el Cilindro, el neuquino nacionalizado chileno realizó una feroz autocrítica luego de la caída frente al "Tatengue" como local. "Me tengo que hacer cargo hoy de la derrota, sin dudas, por el error que cometí", disparó "Gaviota" entre otras cosas en pleno campo de juego. Lo cierto es que, en la consideración del entrenador Gustavo Costas, el capitán no tiene el lugar garantizado y podría entrar Facundo Cambeses en su lugar.

Ahora se vienen dos semanas de tranquilidad para Racing, que no jugará en estos días como consecuencia de la doble fecha FIFA. Con Arias en Avellaneda porque ya no es convocado a la Selección de Chie, serán entonces jornadas de profunda reflexión y diálogo entre todas las partes en el vestuario para intentar encontrarle una solución a este mal momento. Con sólo 4 puntos acumulados sobre 21 posibles en la Zona A, el equipo se encuentra anteúltimo en la tabla de posiciones, perdió cinco partidos de local por primera vez en la historia y por ahora no se clasifica a ningún certamen internacional del 2026.

Si bien Costas ya respaldó al ex Defensa y Justicia ante yerros anteriores e incluso lo colocó como titular aunque estaba a pleno físicamente, esta vez sí podría inclinarse por Cambeses de cara a una seguidilla entre septiembre y octubre que definirá gran parte del año. Es que será local contra San Lorenzo e Independiente en los clásicos por el Clausura, jugará ante Vélez por los cuartos de final de la Libertadores y frente a River Plate en la misma instancia de la Copa Argentina. Si bien Arias no es el único responsable de este momento, lo cierto es que cuando la "Academia" estaba en ventaja en los dos últimos encuentros (ante Argentinos y Unión), los rivales rápidamente llegaron al empate por los errores del portero.

La fuerte autocrítica de Arias luego de la derrota de Racing vs. Unión: "Me hago cargo"

Durante el diálogo con ESPN en el campo de juego del Cilindro, "Gaviota" disparó: “Estamos en un momento en el que un error mío sale caro, me hago cargo”. Luego, desmintió los rumores de una disputa con Costas por haberlo sacado ante Peñarol de Uruguay: “Pelearme con Gustavo sería pelarme con Racing... Y nunca en mi vida haría eso. Es un club que me abrió las puertas, que me dio un montón de cosas”.

“Pude lograr muchos títulos, he pasado momentos malos. Me pude recuperar y salí campeón de nuevo. Entonces, creo que son estas pequeñas transiciones que las tengo que llevar de la mejor manera", especificó "Gabi". "Siempre trato de ser lo más sincero posible con el equipo, conmigo mismo y creo que el camino es ese”, se explayó. Para volver sobre el tema del técnico, sentenció: “Pelearme con Gustavo, nunca... Si no me molestara salir, no tendría sangre y no tendría que estar jugando más al fútbol. Entonces, yo soy competitivo, quiero ganar, quiero estar en un equipo que gane y consiga cosas”.