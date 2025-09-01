Racing perdió de local ante Unión de Santa Fe y no levanta cabeza en el Torneo Clausura.

Racing Club perdió nuevamente en el Torneo Clausura 2025 y sigue sin levantar cabeza: en esta ocasión, cayó por 3 a 2 frente a Unión de Santa Fe en el Cilindro de Avellaneda. A pesar de que comenzó en ventaja con el tanto de Adrián 'Maravilla' Martínez a los 23 minutos del primer tiempo, el 'Tatengue' reaccionó y lo dio vuelta antes del descanso a través de Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona; Augusto Solari aumentó la ventaja tras un error de Gabriel Arias y Facundo Mura descontó sobre el final para decretar el resultado definitivo.

Con este marcador, la 'Academia' quedó anteúltimo en la Zona A con apenas cuatro unidades: no sólo quedó lejos de los puestos de playoffs, sino que sumó su tercera derrota consecutiva en el certamen local (dos de ellas en condición de local). Por su parte, el cuadro santafesino terminó la fecha en cuarta posición con 12 puntos, a tan sólo dos del líder Barracas Central. La próxima fecha enfrentarán a San Lorenzo y Gimnasia y Esgrima de La Plata, respectivamente.

Todos los goles de Racing vs. Unión por la fecha 7 del Torneo Clausura

El resumen de Racing vs. Unión de Santa Fe por el Torneo Clausura 2025

En el minuto 23, Racing abrió el marcador. El centro delantero Adrián Martínez aprovechó un rebote de la defensa de Unión y envió la pelota al fondo de la red. Sin embargo, a los 29 minutos, Unión de Santa Fe empató el enfrentamiento. El centro delantero Marcelo Luciano Estigarribia cabeceó dentro del área chica y concretó el 1-1 en el tanteador. Además, en el minuto 41, el “Tatengue” se adelantó 2-1 en el tanteador. El centro delantero Cristian Tarragona finalizó una jugada colectiva con una definición precisa que sorprendió a Gabriel Arias.

En el complemento del duelo, el conjunto liderado por el entrenador Leonardo Madelón continuó con la misma intensidad ofensiva. Mientras que el equipo de Gustavo Costas evaluó la mejor manera de defender el despliegue ofensivo del conjunto santafesino. En el minuto 37, Unión amplió su ventaja en el marcador del Cilindro. Augusto Solari finalizó una jugada colectiva con un disparo preciso, en el cual el arquero Gabriel Arias no pudo intervenir para despejar el peligro de la jugada.

En los instantes finales, a los 45+3, Racing achicó la ventaja de Unión en el marcador. El lateral Facundo Mura ejecutó un disparo potente que descolocó al arquero Matías Tagliamonte. Un gol significativo que no pudo revertir el catastrófico desenlace del partido.