¿Entra Portillo? El once de River que Gallardo trabaja ante Palmeiras

No se descarta la inclusión de Portillo en River ante Palmeiras

Todavía falta para que los dos equipos se crucen dentro de un campo de juego, pero Marcelo Gallardo ya tiene la cabeza enfocada en armar el mejor once posible en River que le permita superar a Palmeiras. Esto generó que se desprende una posibilidad y sería el ingreso de Juan Portillo en la mitad de la cancha. Aunque con una función más que especial.

Los partidos de cuartos de final comenzarán a disputarse dentro de dos semanas, el Millonario tendrá que recibir al conjunto de Brasil primero en el Estadio Monumental y luego definirá la serie en condición de visitante. Esto es producto de que uno fue el mejor en la Fase de Grupos con puntaje ideal y se ganó el privilegio de afrontar cada cierre con el calor de sus hinchas. Algo que obliga a armar un buen planteo para el primer encuentro.

"¿Marcelo Gallardo está pensando en un complemento para Enzo Pérez?", señaló Renzo Pantich en su canal de YouTube. "En el mediocampo, Enzo Pérez, Juan Portillo y Santiago Lencina, que sea el encargado de llevar la pelota a los delanteros. Ese sería mi equipo", agregó. Si bien, se trata de una reflexión propia, no se descarta la posibilidad de que haya un cambio con el fin de que el volante experimentado no quede tan solo en la marca.

Por otro lado, el nivel de Kevin Castaño expone cierta irregularidad y no es ninguna casualidad que haya pasado algunos partidos dentro del banco de suplentes. Además, se debe mencionar que Matías Galarza está con un claro bajón que obliga a sacarlo para que mejore con el paso de los entrenamientos y los minutos que le tocan en los complementos. Si bien falta, los próximos encuentros podrían dar adelantos sobre lo que el Muñeco considera.

¿Cambios en la defensa?

Mientras que en la defensa se menciona la posibilidad de que Paulo Díaz no tenga confirmada su presencia de cara al primer partido contra Palmeiras. Esto es producto de una lesión en la rodilla que arrastra desde el clásico con Independiente, que se le inflama y no le permite desplazarse con cierta normalidad en el campo de juego. Algo que obliga a pensar una reconfiguración en la zaga de centrales.

Los comentarios apuntan a que Lautaro Rivero pasaría a ocupar un lugar fijo dentro del once titular de River, mientras que Sebastián Boselli quedaría reservado para ser alternativa con el fin de resolver un problema de urgencia. Hay que recordar que Germán Pezzella no se encuentra disponible porque sufrió una rotura de ligamentos cruzados. Se estima que su regreso estaría pactado recién para junio del 2026.

Además, hay un nombre que está anotado en la lista de buena fe de la Copa Libertadores como es el caso de Federico Gattoni pero que no será utilizado por Marcelo Gallardo. Se entrena de manera diferenciada hasta el final de su contrato en diciembre, porque devolverlo al Sevilla implica pagar un millón de euros de multa por romper el acuerdo. Aunque podría marcharse en caso de que reciba una propuesta que le parezca seductora.