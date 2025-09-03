El récord que Gallardo está logrando en River tras el Mundial de Clubes

El invicto de partidos de River en el 2025

El desarrollo de la segunda parte de la temporada expone que River está teniendo un rendimiento de "cinco puntos", pero que esconde una racha bastante particular. Una que nació después del Mundial de Clubes, y que Marcelo Gallardo tiene en consideración con el fin de generar una base positiva que permita crecer y mejorar el estilo de juego que se observa.

“Me voy con el deseo de que el equipo siga mejorando. Hay que ser realista con lo que nos ponemos como vara de equipo. Si tengo que darle un puntaje al equipo, estamos cinco puntos. En una línea media entre aprobado y desaprobado. Tenemos futbolistas como para que el equipo funcione mejor y tenemos margen para crecer. Esos cinco puntos nos alcanzan para no perder, pero hay que mejorar para ganar", expresó el Muñeco después de la victoria por penales frente a Unión en la Copa Argentina.

Al siguiente partido, River se quedó con el triunfo frente a San Martín de San Juan en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura. Un resultado que le permite colocarse primero en la tabla anual que entrega un lugar en la Copa Libertadores del 2026. Además de generar una racha de 11 partidos sin conocer la derrota después de que aquel encuentro ante Inter de Italia dentro del campeonato organizado por FIFA.

No obstante, el Muñeco sabe que el juego del Millonario no alcanza para superar los cuartos de final de la Copa Libertadores y que los jugadores deben mejorar. “En 20 días tenemos que estar mejor. Soy optimista y tengo mucho entusiasmo. Palmeiras tampoco quieren jugar contra nosotros. Va a ser muy parejo”, agregó el pasado jueves en la noche mendocina.

El invicto de River

River 3 – Platense 1 : Torneo Clausura

: Torneo Clausura Instituto 0 – River 4 : Torneo Clausura

: Torneo Clausura River 0 – San Lorenzo 0 :Torneo Clausura

:Torneo Clausura San Martín de Tucumán 0 – River 3 : Copa Argentina

: Copa Argentina Independiente 0 – River 0 : Torneo Clausura

: Torneo Clausura Libertad 0 – River 0 : Copa Libertadores

: Copa Libertadores River 4 – Godoy Cruz 2 : Torneo Clausura

: Torneo Clausura River 1 (3) – Libertad 1 (1) : Copa Libertadores

: Copa Libertadores Lanús 1 – River 1 : Torneo Clausura

: Torneo Clausura Unión 0 (3) – River 0 (4) : Copa Argentina

: Copa Argentina River 2 – San Martín de San Juan 0: Torneo Clausura

La AFA multó a Marcelo Gallardo

Después del partido ante San Martín de San Juan, los medios presentes en el Estadio Monumental quedaron sorprendidos cuando se comunicó que la conferencia de prensa se encontraba suspendida porque Marcelo Gallardo no tenía la intención de responder preguntas. Una decisión similar se registró frente Lanús tras empate agónico que le impidió a River quedarse con los tres puntos.

Es por ello que desde la AFA activaron el artículo 57 del Reglamento para la Organización, Desarrollo y Transmisión de la Liga Profesional de Fútbol. “Ambos técnicos están obligados a estar disponibles para la conferencia de prensa dos días antes del partido y después del partido", expresa. Esto demanda un pago de 250 entradas generales que equivale a un monto aproximado de 5.7 millones de pesos.

El paso de las horas expuso que el Muñeco decidió no atender a los medios porque ya lo había hecho en la provincia de Mendoza después de que River lograra la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina. Su parecer le indicaba que no tenía mucho para responder o dudas para clarificar tras una victoria sin grandes detalles para destacar.