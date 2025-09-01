Alarma para Gallardo en River: la fuerte imagen Juanfer Quintero tras ser reemplazado en el Torneo Clausura

Juan Fernando Quintero encendió las alarmas en River y en la Selección de Colombia tras salir reemplazado ante San Martín de San Juan.

River Plate obtuvo un importante triunfo este domingo frente a San Martín de San Juan, en el partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. El 'Millonario' se impuso por 2 a 0 con goles de Santiago Lencina y Maximiliano Salas, un resultado que lo dejó como único líder de la Zona B con 15 unidades. Sin embargo, la victoria se vio empañada por la preocupante imagen que dejó Juan Fernando Quintero, una de las figuras del plantel que dirige técnicamente Marcelo Gallardo.

El volante de 32 años fue reemplazado a los 22 minutos del segundo tiempo por el juvenil Juan Cruz Meza y, si bien no mostró gestos de dolor camino al banco de suplentes, inmediatamente se colocó una bolsa de hielo en su rodilla izquierda. Esta situación encendió rápidamente las alarmas en el club de Núñez, que deberá enfrentar importantes compromisos durante el mes de septiembre: además de los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Palmeiras tiene que jugar un picante cruce de Copa Argentina contra Racing.

La posible lesión de Juanfer: la imagen que preocupa a la Selección de Colombia

La posible lesión de Quintero no trajo preocupación únicamente en River: también la Selección de Colombia, dirigida técnicamente por Néstor Lorenzo, está expectante de cómo será su evolución. El combinado cafetero tiene por delante dos compromisos clave frente a Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas para asegurarse un cupo para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, en los que necesita puntuar para evitar un repechaje. De momento, el antioqueño, que forma parte de la convocatoria junto con su compañero Kevin Castaño, deberá realizarse estudios médicos para analizar la gravedad de su dolencia y determinar si está disponible.

Los 26 convocados por Néstor Lorenzo a la Selección de Colombia con Juanfer Quintero

Arqueros : Camilo Vargas (Atlas, México), David Ospina (Atlético Nacional, Colombia) y Kevin Mier (Cruz Azul, México).

: Camilo Vargas (Atlas, México), David Ospina (Atlético Nacional, Colombia) y Kevin Mier (Cruz Azul, México). Defensores : Daniel Muñoz (Crystal Palace, Inglaterra), Dávinson Sánchez (Galatasaray, Turquía), Yerry Mina (Cagliari, Italia), Jhon Lucumí (Bologna, Italia), Johan Mojica (Mallorca, España), Santiago Arias (Bahía, Brasil), Yerson Mosquera (Wolverhampton, Inglaterra), Andrés Román (Atlético Nacional, Colombia) y Deiver Machado (Lens, Francia).

: Daniel Muñoz (Crystal Palace, Inglaterra), Dávinson Sánchez (Galatasaray, Turquía), Yerry Mina (Cagliari, Italia), Jhon Lucumí (Bologna, Italia), Johan Mojica (Mallorca, España), Santiago Arias (Bahía, Brasil), Yerson Mosquera (Wolverhampton, Inglaterra), Andrés Román (Atlético Nacional, Colombia) y Deiver Machado (Lens, Francia). Mediocampistas : James Rodríguez (Club León, México), Juan Fernando Quintero (River Plate, Argentina) , Kevin Castaño (River Plate, Argentina), Jefferson Lerma (Crystal Palace, Inglaterra), Jhon Arias (Wolverhampton, Inglaterra), Richard Ríos (Benfica, Portugal), Juan Camilo Portilla (Talleres, Argentina), Jorge Carrascal (Flamengo, Brasil) y Jaminton Campaz (Rosario Central, Argentina).

: James Rodríguez (Club León, México), , Kevin Castaño (River Plate, Argentina), Jefferson Lerma (Crystal Palace, Inglaterra), Jhon Arias (Wolverhampton, Inglaterra), Richard Ríos (Benfica, Portugal), Juan Camilo Portilla (Talleres, Argentina), Jorge Carrascal (Flamengo, Brasil) y Jaminton Campaz (Rosario Central, Argentina). Delanteros: Luis Díaz (Bayern Múnich, Alemania), Luis Suárez (Sporting CP, Portugal), Jhon Córdoba (Krasnodar, Rusia), Marino Hinestroza (Atlético Nacional, Colombia) y Dayro Moreno (Once Caldas, Colombia)

Los 26 convocados por Néstor Lorenzo para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Bolivia y Venezuela.

Cuándo juega la Selección de Colombia por Eliminatorias Sudamericanas

La Selección de Colombia jugará su primer partido en esta última doble fecha de Eliminatorias el próximo jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas (Argentina) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla frente a Bolivia. Luego, cerrará su participación contra Venezuela el martes 9 en el mismo horario, un duelo clave para asegurarse un lugar en la próxima cita mundialista.

El fixture de River en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Libertadores