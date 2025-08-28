"Es River o nada": Gallardo busca un refuerzo para enfrentar a Palmeiras

En Italia dicen que Beltrán está cerca de River

La clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores expone que River tiene el permiso para realizar cambios dentro de su lista antes de enfrentarse con Palmeiras. Esto generó que se desprenda la posibilidad de que Marcelo Gallardo esté negociando un delantero de calidad europea para que llegue al club en los próximos días.

Si bien el mercado de pases se encuentra cerrado, el club cuenta con tres cupos para poder salir a buscar refuerzos en caso de que el cuerpo técnico lo considere necesario. La serie ante el conjunto de Brasil demanda tener lo mejor dentro de la cancha, debido a que se trata de un equipo que se está invicto, ganó seis partidos y empató uno solo. Es uno de los serios candidatos a quedarse con el trofeo y exige un elevado grado de concentración.

En Italia dicen que Beltrán está cerca de River

"Creo que en este momento para Lucas Beltrán es River o nada, él sabe que lo intentarán. Tiene la palabra de Marcelo Gallardo y por eso rechazó a Flamengo. Cada vez aumentan las posibilidades de una oferta", expresó Lorenzo Di Santis, que se desempeña como agente deportivo en Europa, en charla con Fiorentina News. Una declaración que no pasó para nada desapercibida en la Argentina.

Está más que claro que el delantero busca ofertas para marcharse, debido a que no tendrá lugar dentro del plantel y el pasado fin de semana no viajó con el equipo para intentar resolver su situación. Hasta el momento, la única propuesta formal que dispone es del Parma que lo quiere sumar, pero no le entregó el OK para que comiencen las charlas de manera oficial. Además, tuvo un ofrecimiento del CSKA Moscú que desestimó por el nivel de la liga y la nula chance de competencia internacional por motivo de la guerra entre Rusia y Ucrania.

¿Puede sumarlo River?

Lo primero a mencionar es que River tiene tres cupos disponibles para usar en cualquier momento y esto genera que los rumores de una vuelta de Lucas Beltrán no sean tan descabellados. Uno de los permisos es de la AFA después de que se conociera el parte médico de Germán Pezzella, que tendrá para ocho meses de recuperación al sufrir una rotura de ligamentos cruzados y ser operado. Al ser un lapso mayor a los 180 días, se abre una ventana especial.

Además, se debe sumar las ventas que se registraron con el mercado de pases cerrado como fueron las de Santiago Simón al Toluca de México y la Franco Mastantuono al Real Madrid. Esta última se encuentra anunciada en la previa del Mundial de Clubes, pero se hizo oficial a mediados de agosto cuando el joven cumplió la mayoría de edad. Antes era imposible por una reglamentación de FIFA para todos aquellos juveniles de 17 años o menos.

En lo que respecta a lo económico, se tiene conocimiento de que la Fiorentina pide entre 10 y 12 millones de euros para desprenderse de la ficha de Lucas Beltrán. Sin embargo, Lorenzo Di Santis menciona que la operación podría darse por una temporada a préstamo y tendría una opción de compra que no logró especificar. El paso de los días permitirá tener mayor precisión sobre este rumor que comenzó en Italia.