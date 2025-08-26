"Sufrió": el insólito accidente de Nacho Fernández en River ante Lanús

Un accidente en el palco de Lanús dejó a Nacho Fernández herido

La noche del lunes cerró la sexta fecha del Torneo Clausura y lo hizo con un empate sobre el final entre River y Lanús. Un descuido le privó al equipo dirigido por Marcelo Gallardo de que se quede con los tres puntos y un accidente generó que la delegación regrese con un jugador accidentado. Ese fue Nacho Fernández que debió ser atendido por personal médico.

En la nómina de concentrados para enfrentar al Granate, el Muñeco decidió que el experimentado volante, Enzo Pérez y Marcos Acuña queden marginados, debido a que el próximo jueves enfrentarán a Unión de Santa Fe en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina. Sin embargo, los jugadores mencionados y aquellos que se encuentran lesionados viajaron con la delegación para brindarle su apoyo al resto que iba a pisar el campo de juego.

Lo que tenía que ser un viaje más junto al plantel se transformó en un hecho para lamentar. "Nacho Fernández sufrió un pequeño corte en la cabeza al festejar el gol de River en la cancha de Lanús y le pegaron la zona. Lo golpeó un ventanal que se cayó en el palco donde estaban algunos futbolistas que no jugaron ayer", señaló el periodista Gustavo Yarroch en su cuenta de X (Ex Twitter). Al parecer, una de las estructuras no estaba del todo firme y se desprendió ante la reacción de los presentes.

Sin embargo, el accidente es uno que no pasó a mayores y que al jugador no le permitirá grandes problemas de cara al partido por la Copa Argentina. De hecho, se menciona que tiene varias chances de ser titular. Algo que permite entender su ausencia dentro de la nómina de concentrados, ya que el cuerpo técnico del Muñeco decidió administrar cargas para reducir de gran manera la probabilidad de que haya nuevos lesionados.

¿Sigue Nacho en diciembre?

Por otro lado, la figura de Nacho Fernández cobró cierta importancia en los últimos días después de que se conociera que su contrato es muy probable que no sea renovado. Se trataría de una decisión personal de que entiende que no le da para seguir defendiendo la camiseta de River. Una idea que los hinchas comentan bastante en las redes sociales.

Tiene vínculo hasta diciembre y todavía no hay señales de que vaya a extenderlo. Se estima que podría continuar con su carrera en Gimnasia de La Plata que lo sondea de manera constante porque tienen ganas de contar con sus servicios. Aunque es bastante prematuro hablar de su salida, debido a que Marcelo Gallardo suele tener una charla con los jugadores al final de la temporada y no hay que descartar que siga 12 meses más.

¿Por qué no habló Gallardo en conferencia?

Al término del partido, los medios presentes se llevaron una sorpresa al ver que Mauricio Pellegrino se sentó para dar la conferencia de prensa en vez de Marcelo Gallardo. El entrenador hizo trascender que no iba a responder las preguntas de los periodistas y la delegación de River regresó de forma inmediata a la concentración del Monumental.

Lo que se desprende es que el Muñeco no estaba de ánimo porque había quedado bastante enojado con sus jugadores con la falta de actitud y las desatenciones en los segundos finales que provocaron el empate de Lanús. Esta decisión se encuentra penada por el reglamento de la Liga Profesional, debido a que el Millonario tendrá que pagar el valor equivalente a 250 entradas generales.