Calendario de pagos de ANSES diciembre 2025 para jubilados y pensionados: fechas de cobro

Jubilado: calendario de pagos en diciembre

A una semana del inicio de diciembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para jubilados y pensionados correspondiente al último mes del año. La fecha de cobro ya estaba establecida desde la Resolución 1091/2024, que definió el cronograma completo y anticipó que en diciembre se depositará también la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.

Este mes es uno de los más importantes para quienes perciben haberes previsionales, ya que además del pago habitual de la jubilación o pensión, se suma el complemento del SAC y el refuerzo mensual previsto para diciembre. Todo se acreditará de manera automática según el número de DNI y la fecha asignada para cada grupo.

Jubilaciones que cobran el mínimo: fechas de pago en diciembre 2025

Los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán entre el 9 y el 16 de diciembre, según la terminación del documento:

DNI terminados en 0 → martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1 → miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2 → jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 3 → jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4 → viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 5 → viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 6 → lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 7 → lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 8 → martes 16 de diciembre

DNI terminados en 9 → martes 16 de diciembre

Jubilaciones que superan el mínimo: fechas de pago en diciembre 2025

Quienes cobran más que el haber mínimo tendrán acreditados sus haberes entre el 17 y el 23 de diciembre:

DNI terminados en 0 y 1 → miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3 → jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5 → viernes 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7 → lunes 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9 → martes 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC): fechas de pago en diciembre 2025

Las PNC —por invalidez, vejez o madre de siete hijos— cobrarán entre el 9 y el 12 de diciembre:

DNI terminados en 0 y 1 → martes 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3 → miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5 → jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7 → viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9 → viernes 12 de diciembre

En diciembre, todos los jubilados y pensionados de ANSES recibirán automáticamente la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario. El aguinaldo se deposita el mismo día en que cada beneficiario cobra su jubilación o pensión, por lo que se acreditará entre el 9 y el 23 de diciembre, según el calendario asignado.

Para su cálculo, se toma como referencia el mejor haber percibido entre julio y diciembre, y se paga el equivalente al 50% de ese monto. Este plus se suma al haber del mes y al refuerzo correspondiente. Además del aguinaldo, ANSES aplicará en diciembre el aumento por inflación correspondiente y el refuerzo mensual previsto para jubilados y pensionados. De esta manera, los montos totales incluirán el haber actualizado, el bono y el SAC, componiendo el ingreso más alto del año.