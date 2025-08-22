Se rearma: los refuerzos que River sumará para enfrentar a Palmeiras

River podrá sumar jugadores ante Palmeiras

El último partido de los octavos de final de la Copa Libertadores mostró la dramática clasificación de River por penales ante Libertad de Paraguay. Una que le permitirá cruzarse con Palmeiras en los cuartos de final y que le entrega la chance de sumar hasta tres jugadores nuevos a la lista de buena fe que CONMEBOL tiene registrada.

En cada instancia del certamen, el organismo permite realizar ciertos cambios en la nómina de jugadores a usar con el fin de que se puedan remover aquellos que se fueron o que se encuentran lesionados. El objetivo es que los clubes dispongan de las mejores alternativas a su disposición con el fin de que se desarrollen partidos atractivos en el campo de juego. En el Millonario se hará uso de este privilegio para sumar dos nombres.

River podrá sumar jugadores ante Palmeiras

A falta de una confirmación, se estima que Marcelo Gallardo va a realizar la inclusión de Lautaro Rivero que no fue anotado en octavos de final porque se encontraba recuperando de una lesión muscular. Su lugar quedó en manos de Sebastián Boselli, que terminó ingresando frente a Libertad por el golpe de Paulo Díaz en el tobillo. Mientras que el otro jugador que se incorporaría va a ser Juan Cruz Meza. El juvenil en pocos partidos mostró un enorme talento y la chance de jugar de manera internacional.

Hay un tercer cupo que no se encuentra del todo claro sobre quién será usado. Hay chances de que vaya para Bautista Dadín que debutó frente a Godoy Cruz y que está integrado al plantel profesional. Además, River tiene tres cupos para reforzarse para salir al mercado de pases a pesar de que está cerrado. Esto genera que el cuerpo técnico pueda mirar algún jugador del exterior y considerar la idea de su contratación. Una que demandaría bastante dinero, ya que los equipos se armaron para disputar sus obligaciones.

¿Más lesionados?

Las alarmas de las enfermería de River se volvieron a encender cuando se registraron las salidas de Paulo Díaz y Sebastián Driussi, que mostraron varios problemas para desplazarse con cierta normalidad. Todavía no hay un parte médico, porque los jugadores van a ser sometidos a pruebas pero se informó que sufrieron golpes en la zona del tobillo izquierdo.

Esta noticia es una que preocupa y bastante en el delantero, debido a que se trata de la zona que lo marginó del Mundial de Clubes y lo tuvo varias semanas entrenando de manera diferenciada. El paso de las horas permitirá saber si su regreso a las canchas fue apresurado o solo fue un golpe producto del desarrollo del partido.

¿Cuándo se juega River - Palmeiras?

Hasta el momento, la CONMEBOL no confirmó cómo se van a desarrollar cada uno de los partidos correspondientes a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Aunque se tiene conocimiento de dos detalles. El primero es que la serie se va a definir en Brasil, debido a que Palmeiras sacó un puntaje ideal en la Fase de Grupos. Por ende, la ida va a ser en el Estadio Monumental.

Por otro lado, el calendario del certamen señala que todos los partidos de ida se van a disputar del 16 al 18 de agosto. Mientras que las revanchas quedan reservadas para del 23 al 25. Esto expone un largo tiempo de preparación para cada uno de los equipos. En tanto que las semifinales se disputarán del 21 al 29 de octubre. La gran final quedó reservada para el 29 de noviembre en Lima, Perú.