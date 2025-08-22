Es figura en Palmeiras, fue verdugo de River y ya palpitó el cruce de la Libertadores: "Durísimo"

Es figura en Palmeiras, fue verdugo de River y palpitó el cruce de la Libertadores

River Plate logró una sufrida clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores venciendo por penales a Libertad de Paraguay y ahora se cruzará con Palmeiras de Brasil. Una figura del "Verdao" que ya fue verdugo del "Millonario" habló sobre este cruce tras lograr el pase a la misma instancia tras dejar en el camino a Universitario de Perú y palpitó el duelo. Por supuesto, sus palabras rápidamente trascendieron teniendo en cuenta que es uno de los referentes del rival del conjunto de Núñez.

Se trata de Weverton, campeón del torneo continental en dos oportunidades con el club además de la Recopa Sudamericana y varios certámenes a nivel local. El arquero de 37 años fue parte de aquel plantel que eliminó a los de Marcelo Gallardo en las semifinales del 2020 -disputadas en enero del 2021 por la pandemia- donde tras ganar 3 a 0 en la ida en Buenos Aires cayeron 2 a 0 en la vuelta y avanzaron a la final. El guardameta rompió el silencio en zona mixta y analizó lo que se viene con un mensaje directo para River.

Weverton, la figura en Palmeiras que palpitó el cruce contra River por la Libertadores

"Conocemos la fuerza de River al igual que ellos la de Palmeiras y estoy seguro que serán dos grandes partidos. Es un rival durísimo con mucha tradición en la competición al igual que Palmeiras", esbozó el arquero del "Verdao" que también recordó aquel encuentro disputado hace cuatro años atrás. "Nos enfrentamos en una situación un poco diferente a la del 2021. Los dos estadios estarán llenos y en la vuelta tendremos a nuestra hinchada, algo que no tuvimos en aquel momento". Con esto último, el experimentado portero hizo referencia a la mencionada semifinal en la que, por razones de seguridad a raíz del Covid-19 se disputó completamente sin público.

Con respecto a aquella serie, el conjunto brasileño se impuso por 3 a 0 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, donde el "Millonario" jugó como local por las refacciones en el Más Monumental. En la vuelta, los del "Muñeco" ganaban 2 a 0 y Gonzalo Montiel marcó el tercero, el cual fue anulado desde el VAR y el conjunto de Núñez se quedó con las manos vacías. Los de Abel Ferreyra avanzaron al duelo decisivo y el 30 de enero se consagraron campeones tras vencer a Santos por 1 a 0.

