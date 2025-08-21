Tres referentes podría irse de River en diciembre

Hace poco el mercado de pases de invierno llegó su fin, pero los clubes no detienen sus planificaciones y en River comenzaron a pensar en los contratos que van a culminar en diciembre. Esto permite que salga a luz que tres jugadores que son considerados referentes podrían marcharse. Se trata de figuras con gran peso, historia y que los hinchas admiran por su entrega.

A diferencia de lo que sucede en Europa, los contratos en la Argentina suelen llegan a su fin en diciembre porque se busca coincidir con la culminación de la temporada de la Liga Profesional. A falta de cuatro meses, se comenzó a rumorear que tres capitanes del Millonario decidirán no poner la firma y quedarse a sumar minutos en el 2026. Una de esas salidas es esperada, pero las restantes van a despertar cierto asombro, ya que Marcelo Gallardo los usa con cierta frecuencia.

Los trascendidos exponen que Milton Casco, Nacho Fernández y Enzo Pérez se encuentran "más afuera que adentro" de acuerdo a la información que Hernán Castillo compartió en Y ya lo ve, Y ya lo ve. Hay grandes chances de que los tres no renueven y se marchen hacia objetivos muy distintos. El caso del volante central es más particular porque se encuentra cerca de cumplir 40 años y puede que se considere la idea de ponerle un punto final a su extensa carrera profesional.

Por otro lado, Nacho Fernández tiene una propuesta firme desde Gimnasia de La Plata. Los directivos en varias oportunidades resaltaron que dispone de las puertas abiertas del club para cuando decida marcharse de River y es muy probable que esto suceda en la temporada 2026. En tanto que Milton Casco analiza una salida para tener una despedida en cancha. Se mencionan tres posibles destinos: el Lobo platense, Newell's y un equipo de Brasil del cual no trascendió su nombre.

Otros dos contratos en duda

Hay dos jugadores más del plantel de River que tienen contrato hasta diciembre y de momento no se dispone de un claro conocimiento sobre lo que sucederá con sus fichas. Uno de ellos es el Pity Martínez que desde su regreso no pudo afrontar 90 minutos de manera completa y en sus últimas presentaciones expuso un nivel bastante bajo. Todo pareciera indicar que podría llegar a marcharse. En este caso, la decisión final se encuentra en manos de Marcelo Gallardo que más adelante la comunicará.

Mientras que Miguel Borja es un jugador que despierta varias dudas entre los hinchas. Una parte entiende que debe quedarse porque se trata de un delantero de gran jerarquía que está pasando por una mala racha, pero otra señala que su ciclo se encuentra agotado. Los trascendidos hablan de que su continuidad está sujeta a un cambio en su rendimiento. Si hay una mejora, la firma del nuevo vínculo se dará de manera automática y podría ser por 12 meses. Caso contrario, se irá con el pase en su poder y existen chances de que continúe en Medio Oriente.