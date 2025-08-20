De dónde son los padres de Matías Galarza: quiénes son y dónde nacieron

Matías Galarza con la camiseta de River.

Matías Galarza Fonda es uno de los grandes refuerzos que tuvo River Plate en el último semestre. El conjunto "Millonario" apuesta fuerte a poder recuperarse en esta segunda mitad del año en lo futbolístico y lograr pelear por conseguir la próxima Copa Libertadores. En ese marco, el futbolista paraguayo llegó para aportarle buen manejo de pelota y despliegue al equipo, al poder desempeñar varias funciones en el mediocampo.

El volante viene de Talleres de Córdoba, donde tuvo un gran paso. Esto le permitió posicionarse como uno de los mejores mediocampistas de la pasada temporada, cuando el equipo cordobés llegó a tener chances de ser campeón hasta la última fecha del campeonato doméstico. Y lo mismo en la selección paraguaya, donde se volvió una pieza clave para Gustavo Alfaro en los últimos encuentros de eliminatorias. Sin embargo, el origen del papá y de la mamá de Galarza es de otro país.

¿De dónde son los padres de Matías Galarza?

Matías Galarza junto a su padre.

Es hijo del ex arquero Carlos Rolando Galarza, nacido en La Paz, quien tuvo pasos por Real Potosí y Aurora. Su abuelo, Arturo Galarza, fue arquero del Bolívar y de la selección boliviana. Su mamá, en tanto, es argentina. El futbolista de River nació en Asunción, pero a los cinco años llegó a Bolivia para vivir con su familia. En ese país pasó parte de su niñez y adolescencia. Si bien podía jugar con la selección boliviana, su papá dijo que su deseo fue siempre jugar para la "Albirroja".

Cómo es la trayectoria de Matías Galarza

Matías Galarza con su madre.

Galarza comenzó su camino futbolístico a los 12 años, al jugar al fútbol de salón en el Club General Genes. Después comenzó las inferiores en Olimpia y en 2020 fue cedido a préstamo al Vasco Da Gama. Después de tener un muy buen rendimiento con el equipo sub-20, debutó con el primer equipo del conjunto brasileño el 3 de marzo de 2021. Vasco compró su pase y lo cedió a préstamo al Coritiba, donde jugó el año 2022. Finalmente, en 2023 llegó a Talleres de Córdoba.

Respecto a la Selección de Paraguay, hizo su debut el 31 de agosto de 2022, en la victoria amistosa 1-0 frente a México. En total jugó 8 partidos y convirtió 1 gol. Y el 24 de julio de 2025 se oficializó su traspaso a River Plate a cambio de 3.5 millones de euros. Fue presentado en el Estadio Monumental y firmó un contrato que lo vincula hasta el 31 de diciembre de 2028, donde busca hacer historia.