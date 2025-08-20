Jugó un histórico partido con River, lo borraron de su liga y puede desaparecer

Años después de disputar uno de los partidos más importantes de su corta historia contra River Plate, un club atraviesa el peor momento desde su fundación y corre el riesgo de desaparecer no sólo de su liga, sino también del mundo del fútbol. Aquel cruce contra el "Millonario" entonces dirigido por Marcelo Gallardo en Copa Libertadores fue un verdadero golpazo ya que visitó el Estadio Monumental y cayó por 8 a 0 en marzo del 2020. Se trata de Binacional de Perú, que ya no podrá jugar en la Primera División y existe la chance que deje de existir.

En principio, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) retiró al equipo que fue campeón en 2019 de la máxima categoría, después de haber cumplido una decisión judicial que revocó una medida cautelar que los sostenía en dicha divisional. Esta medida cambió la tabla actual del campeonato dejando sin efecto los cinco partidos que jugó, lo cual no es un detalle menor. Sin embargo, esto no termina ahí, ya que por reglamentación de la FIFA es probable que ni siquiera pueda participar en otros torneos de su país. Si bien esto último todavía no está confirmado, lo cierto es que puede concretarse en poco tiempo y el futuro institucional es por demás preocupante.

Binacional de Perú, exrival de River, está al borde de desaparecer del fútbol

"Creemos, por múltiples razones, que dicha sentencia debe ser dejada sin efecto, por lo que seguiremos defendiendo en paralelo nuestros derechos ante el órgano supremo de la constitucionalidad", expresaron en un fragmento del comunicado compartido en sus redes sociales oficiales. Si llevan esta acción adelante puede traerle ciertas consecuencias graves ya que sostienen que pueden apelar el fallo de la FPF llevándolo al Tribunal Constitucional de Perú.

Esta determinación desembocaría en un problema irreversible para el Deportivo Binacional ya que, según el reglamento de la FIFA, ningún club puede acudir a la justicia ordinaria antes de pasar por las instancias deportivas como la Comisión de Justicia de la FPF o el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Cabe destacar que todo comenzó en 2022 cuando la institución elevó un reclamo por irregularidades en lo que fue su descenso en dicho año.

El comunicado publicado por Binacional de Perú

El partido histórico contra River y su primer triunfo en Copa Libertadores

El primer duelo entre Binacional y el "Millonario" tuvo lugar en el Estadio Monumental el 11 de marzo del 2020 por la segunda fecha de la fase de grupos del certamen continental. Allí, los de Gallardo golearon por 8 a 0 con los tantos de Milton Casco, Rafael Santos Borré, Jorge Carrascal, Ignacio "Nacho" Fernández -en dos oportunidades-, Robert Rojas, Paulo Díaz y Matías Suárez.

El dato no menor es que una semana antes -en su debut oficial en el torneo- como locales vencieron 2 a 1 a San Pablo de Brasil. Ya en septiembre se reanudó el fútbol en plena pandemia y en Perú se dio el segundo duelo contra los de Núñez, que en este caso ganaron por 6 a 0. Con un total de cinco derrotas y un triunfo se terminó su historia en aquella Libertadores y no volvieron a disputarla, caso contrario a la Sudamericana que jugaron tanto en 2019 como en 2023.