Respira Marcelo Gallardo: River recupera un jugador clave para la Copa Libertadores

Tranquilidad en River para Gallardo: el posible titular que recupera para la vuelta contra Libertad.

A dos días del duelo clave ante Libertad de Paraguay por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, Marcelo Gallardo comienza a hacer los últimos ajustes para definir cuál será el once titular de River Plate que salga el jueves al campo de juego del Estadio Monumental. En este sentido, al gran regreso que tuvo Sebastián Driussi, quien convirtió dos goles el pasado domingo en la victoria por 4 a 2 frente a Godoy Cruz por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025, se le suma el de otra figura importante para la defensa del 'Millonario'.

El futbolista que recupera el 'Muñeco' es Lucas Martínez Quarta, una alternativa de jerarquía para el duelo frente al 'Gumalero' por el certamen continental. El defensor central de 29 años con pasado en la Selección Argentina ya tiene el alta del esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha que sufrió el 31 de julio, en una práctica previa al cruce contra San Martín de Tucumán por Copa Argentina.

Ahora, Martínez Quarta podría sumarse en River a la lista de convocados, una noticia muy importante para el DT ya que cuenta con pocas variantes para el puesto: Lautaro Rivero no figura entre los inscriptos y Germán Pezzella sufrió recientemente la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Resta saber si irá de arranque el jueves, o si estará presente en el banco de suplentes, una opción más factible teniendo en cuenta que recién finaliza su rehabilitación.

Maximiliano Salas, la dura baja que Gallardo sufre en River vs. Libertad

Si bien aún no se publicó de manera oficial la lista de convocados para el encuentro del jueves, es casi una certeza que Maximiliano Salas no estará en la nómina. El atacante con pasado en Racing Club aún no está al 100% del esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que sufrió ante San Lorenzo, por lo que en el 'Millonario' priorizarán su completa recuperación de cara a lo que viene. La dupla de delanteros estará compuesta por Driussi y Facundo Colidio, mientras que Miguel Borja y Bautista Dadín, quien debutó frente al 'Tomba' el pasado domingo', serán los posibles reemplazantes.

Por otro lado, Gallardo deberá definir si repite el mismo mediocampo de la ida o si realizará modificaciones. El gran nivel demostrado por Giuliano Galoppo, también autor de un doblete, lo podría colocar entre los titulares por encima de Matías Galarza Fonda. Además, Ignacio Fernández, que ingresó en el complemento del cotejo en Paraguay de buena manera, podría ocupar el lugar del joven Santiago Lencina.

La posible formación de River vs. Libertad por la Copa Libertadores

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Ignacio Fernández, Matías Galarza Fonda o Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

El 'Muñeco' podría realizar al menos tres modificaciones para el duelo del jueves: Martínez Quarta, Galoppo y Nacho Fernández, los que más chances tienen de meterse en el once titular.

El fixture de River en el Torneo Clausura, la Copa Libertadores y la Copa Argentina 2025