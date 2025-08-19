¿Lo puede pagar? El dinero que San Pablo le pide a River por Galoppo

Galoppo está en un gran nivel en River

La noche del domingo señala que Giuliano Galoppo fue la figura que River tuvo en el campo de juego y que fue clave para obtener la victoria ante Godoy Cruz por los dos goles que anotó. Su gran rendimiento invita a revisar el dinero que el San Pablo de Brasil pide por su ficha y así extender su presencia en el fútbol argentino.

Si se revisan las estadísticas del volante es posible apreciar que tuvo una gran cantidad de pases precisos, ganó varios duelos en disputa por el balón y fue uno de los que más falta recibió. No hay dudas que se trató del rendimiento más destacado de los 90 minutos, que ya venía de una enorme actuación ante Instituto de Córdoba en la segunda fecha del campeonato. Esto permite pensar en que podría ser titular para recibir a Libertad de Paraguay en la jornada del próximo jueves 21 de agosto.

Por otro lado, se desprende que Giuliano Galoppo se encuentra en calidad de prestado desde el San Pablo hasta diciembre y dispone de una obligación de compra del 50% de la ficha. Una que se activa siempre y cuando alcance el 60% de los partidos disputados en el vigente temporada. Por medio de este mecanismo, River tendrá que hacer un pago que rondará en los 3.5 millones de dólares.

Una operación que pudo haberse dado en septiembre del 2024, pero Marcelo Gallardo no contó con sus servicios por estar cerrada la venta argentina de traspasos. El volante se incorporó en el inicio de esta temporada tras un intercambio de jugadores que generó la salida de Enzo Díaz a San Pablo. Uno que también dispone de la misma opción de compra si disputa cierta cantidad de partidos en Brasil.

Aunque hay un detalle que impide confirmar la presencia de Giuliano Galoppo en River de cara a la temporada 2026. En su incorporación, el volante venía realizando el proceso de recuperación de una artoscopía, luego se le sumó una distensión de muslo y un problema similar al poco tiempo. Esto provocó que se pierda una base de 10 partidos. Además de que no podía ser considerado como alternativa. Si la racha de lesiones merma, el Muñeco daría luz verde para comprar su ficha.

¿Titular ante Libertad?

Si bien faltan dos entrenamientos para comenzar a definir el equipo que River usará ante Libertad de Paraguay, el rendimiento de Giuliano Galoppo y los rumores comienzan a hablar de que podría ser un firme candidato a formar parte del once titular. No se trataría de la única variante que Marcelo Gallardo tiene pensado esbozar.

Por otro lado, se desprende que Sebastián Driussi sería titular y dejaría a Miguel Borja en el banco de suplentes, que extenderá su racha sin poder anotar un gol. Otra de las modificaciones que puede llevarse a cabo es la salida de Santiago Lencina para que Nacho Fernández vaya desde el arranque. Aunque el experimentado volante viene de jugar dos partidos seguidos y a su edad podría generar efectos en su rendimiento.

Mientras que la presencia de Juanfer Quintero está en duda, porque culminó con un golpe en la rodilla que lo obligó a sentarse en el banco de suplentes. En el entrenamiento del lunes, el colombiano se movió de manera normal y sin problemas. Una señala que obliga a no descartarlo..