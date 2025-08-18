Cuáles son las posibles variantes de Marcelo Gallardo en River para recibir a Libertad por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

River Plate obtuvo un importante triunfo frente a Godoy Cruz en el Estadio Monumental por 4 a 2, que no sólo lo dejó líder en soledad de la Zona B con 11 unidades, sino que también le permite llegar con ánimos al partido de vuelta ante Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores. El conjunto que dirige técnicamente Marcelo Gallardo jugó su cuarto encuentro en poco más de dos semanas, y el DT aprovechó para darle minutos de descanso a sus habituales titulares contra el 'Tomba'.

De cara a un fin de semestre apretado en cuanto al calendario, el 'Muñeco' pudo tomar nota de los rendimientos de varios suplentes, quienes podrían ser alternativas clave para los próximos compromisos del 'Millonario'. La gran noticia que tuvo el plantel en esta reciente victoria fue el regreso de Sebastián Driussi de la lesión que sufrió en el Mundial de Clubes de Estados Unidos: el delantero regresó con dos goles (el primero de ellos luego de un gran tiro desde afuera del área) y fue una de las grandes figuras del equipo este domingo.

Pero, además, tuvo grandes sorpresas, como el buen nivel que demostró Giuliano Galoppo que anotó un doblete y las presentaciones de Juan Portillo, reciente incorporación, y el juvenil Bautista Dadín. También tuvo minuto Jeremías Ledesma, que ocupó el puesto de Franco Armani bajo los tres palos.

Las variantes que suma Gallardo en River de cara a la Copa Libertadores

Jeremías Ledesma

Si bien el arco del 'Millonario' tiene como dueño indiscutible a Franco Armani, la presencia de Ledesma le da a Gallardo la tranquilidad de contar con un sólido reemplazante en caso de cualquier inconveniente. El ex Rosario Central y Cádiz no tuvo una buena noche (dejó una floja respuesta en el primer gol de Godoy Cruz), pero también sufrió de más por errores de la última línea defensiva que lo dejaron expuesto en ocasiones. Si bien no está en duda lo que puede aportar, necesita tener mayor rodaje para no desentonar con su compañero de posición.

Juan Portillo

El ex Talleres de Córdoba tuvo su debut con la camiseta de River Plate jugando de marcador central, un puesto que no es el suyo naturalmente pero en el que puede rendir gracias a su polivalencia. Cumplió con su actuación, aunque algunas acciones como la del primer gol de Auzmendi dejaron en claro que salir a cortar lejos del área no es su fuerte y que pararse como volante le resulta más cómodo. En la revancha contra el cuadro paraguayo, el 'Muñeco' podría utilizarlo como reemplazo en el complemento de alguno de sus habituales titulares (Enzo Pérez, Kevin Castaño o Matías Galarza Fonda), sobre todo si precisa orden y tenencia de pelota con el correr de los minutos, aspectos en los que Portillo destacó en su paso por la 'T'.

Giuliano Galoppo

La titularidad del ex Banfield fue la sorpresa más grata que el 'Millonario' se llevó del Monumental. Los dos goles convertidos, uno entrando a cabecear como si fuese un delantero a la salida de un córner, son la muestra visible de una gran labor individual, caracterizada por su verticalidad y su enorme capacidad de ponerse de frente al arco rival. La imagen que dejó el conjunto de Núñez el jueves pasado en Paraguay fue, por momentos, apática, por lo que su inclusión en el once titular podría solventar ese déficit demostrado por el mediocampo en varios de los últimos partidos.

El volante fue uno de los puntos altos de River en la victoria ante Godoy Cruz, aportando dos goles y pisando el área rival en varias ocasiones.

Bautista Dadín

El goleador de la Reserva tuvo su ansiada presentación en Primera en reemplazo de Miguel Borja, quien atraviesa un errático presente. El artillero de 19 años aportó una asistencia en apenas cuatro minutos para el magistral tanto de Driussi, y si bien no tuvo mayores intervenciones se mostró prolijo a la hora de jugar. De esta forma, se erige como variante en la ofensiva, algo muy importante teniendo en cuenta el bajón que tiene el colombiano.

Juan Cruz Meza

Por último, el mediocampista ofensivo de 17 años volvió a sumar minutos al ingresar a los 18 del complemento por Ignacio Fernández. Una de las apuestas de Gallardo en este semestre se afianza poco a poco, mostrando destellos de su habilidad con la pelota; sin embargo, al no estar en la lista de buena fe no podrá decir presente en el cruce contra el 'Gumalero' del próximo jueves. Mientras, continúa dejando buenas sensaciones y, en caso de clasificar, podría sumarse para la próxima instancia del certamen continental.