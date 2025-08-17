Video: el golazo de Sebastián Driussi para adelantar a River frente a Godoy Cruz

Sebastián Driussi convirtió el 1 a 0 para River Plate con un verdadero golazo en el duelo ante Godoy Cruz por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 que se está disputando en el Estadio Monumental. A los 4 del primer tiempo, el delantero del 'Millonario' aprovechó la asistencia del joven Bautista Dadín tras una serie de rebotes y soltó un disparo al ángulo izquierdo del arco defendido por Franco Petroli. A pesar de su gran conversión, el 'Tomba' igualó las acciones cinco minutos después a través de Agustín Auzmendi.

Noticia en desarrollo...