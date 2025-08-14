River Plate vs Libertad por Copa Libertadores: a qué hora juega, cuándo, formaciones y cómo ver en vivo

River Plate vs Libertad por Copa Libertadores: cuándo juegan

River Plate visitará este jueves a Libertad de Paraguay en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, con la difícil misión de conseguir un buen resultado en Asunción para llegar con ventaja al partido decisivo en el Monumental. El equipo de Marcelo Gallardo llega con múltiples ausencias por lesión, incluyendo la sensible baja de Germán Pezzella por rotura de ligamentos, mientras que el conjunto paraguayo se prepara para recibir a uno de los grandes candidatos del torneo aprovechando la fortaleza de su casa en el estadio La Huerta.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate y Libertad, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River Plate y Libertad?

El partido entre River Plate y Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará este jueves 14 de agosto de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el estadio La Huerta de Asunción. El encuentro será transmitido en vivo por Telefé y Fox Sports para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium. El árbitro principal del partido será el brasileño Wilton Sampaio, una designación que generó polémica en River por los antecedentes del juez en encuentros anteriores.

El Millonario llega a este cruce tras haberse clasificado como líder del Grupo B con 12 puntos, producto de tres victorias y tres empates que le permitieron mantener el invicto en el certamen continental. Su condición de cuarto mejor primero de la fase de grupos le otorgó la ventaja de definir la serie como local, lo que significa que el partido decisivo se jugará en el Monumental el próximo jueves 21 de agosto en caso de ser necesario.

La situación sanitaria del plantel obligó a Gallardo a lidiar con una extensa lista de bajas que complicaron la planificación táctica para este encuentro. La lesión más sensible es la de Germán Pezzella, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el empate ante Independiente. Lucas Martínez Quarta tampoco estará disponible por lesión, mientras que Maximiliano Salas se ausentará por tiempo indeterminado y Franco Mastantuono no fue incluido en la lista de buena fe para esta fase.

Sin embargo, River recibió buenas noticias con las recuperaciones de Sebastián Driussi y Juan Carlos Portillo. El delantero había estado ausente por varias semanas debido a una lesión, pero su evolución fue favorable y Gallardo lo tendrá como opción desde el banco de suplentes. Por su parte, el flamante refuerzo proveniente de Talleres finalmente recibió el alta médica tras superar una tendinitis en el cuádriceps derecho y podrá viajar a Paraguay. Paulo Díaz, que se había perdido el partido ante Independiente por una inflamación en la rodilla, entrenó con normalidad y está en condiciones de ser titular.

Libertad llega a este cruce tras clasificarse como segundo del Grupo D en la fase de grupos, donde cosechó nueve puntos producto de dos victorias, tres empates y una derrota. El equipo paraguayo quedó por detrás de San Pablo y viene de un empate ante Deportivo Recoleta en el torneo local. Bajo la dirección técnica de Sergio Aquino, el Gumarelo cuenta con jugadores experimentados como el arquero Martín Silva, el veterano delantero Óscar Cardozo y Lorenzo Melgarejo como principales referentes ofensivos.

El historial entre ambos equipos favorece ampliamente a River, que en 14 enfrentamientos previos registra nueve victorias, cuatro derrotas y un empate. Los últimos dos cruces se dieron en la Copa Libertadores 2024, cuando el Millonario se impuso por 2-1 como visitante y por 2-0 en el Monumental. Pablo Solari, Franco Mastantuono y Miguel Borja fueron protagonistas de esas victorias que dejaron buenos recuerdos para el conjunto de Núñez y que alimentan la confianza de cara a este nuevo desafío continental.

Formaciones probables de Libertad y River Plate

Marcelo Gallardo definió la formación que enfrentará a Libertad con las limitaciones que le imponen las múltiples bajas en el plantel. Con las ausencias en la defensa central, Sebastián Boselli aparece como la principal opción para acompañar a Paulo Díaz en el fondo, ya que Federico Gattoni fue apartado del plantel y Lautaro Rivero no está inscripto en la lista de buena fe para la Copa Libertadores. Los laterales estarán ocupados por Gonzalo Montiel en la derecha y Marcos Acuña en la izquierda, mientras que Franco Armani será el arquero titular.

En el mediocampo, Gallardo realizó modificaciones en la lista de buena fe para los octavos de final, incorporando a Juan Fernando Quintero, Juan Carlos Portillo y Matías Galarza Fonda en reemplazo de Gonzalo Tapia, Leandro González Pirez, Lucas Lavagnino y Franco Mastantuono. El colombiano Quintero aparece como una alternativa ofensiva importante para romper líneas con sus pases y su experiencia en partidos decisivos, compitiendo por un lugar en el once con Giuliano Galoppo.

Por el lado de Libertad, el entrenador Sergio Aquino debe lidiar con bajas importantes para este encuentro. El arquero titular Rodrigo Morinigo no podrá estar presente por una lesión muscular, por lo que Martín Silva ocupará su lugar bajo los tres palos. Además, recibió una mala noticia en las últimas horas con la lesión de Matías Espinoza, lateral izquierdo que disputó la última Copa América con la Selección de Paraguay.

La rotura fibrilar de Espinoza en el último entrenamiento le abrió las puertas de la alineación titular a Néstor Giménez, quien también ha defendido la camiseta del seleccionado paraguayo. En el ataque, el Gumarelo contará con Lorenzo Melgarejo como una de sus principales amenazas ofensivas, acompañado por Iván Franco y Gustavo Aguilar en la delantera para enfrentar a la defensa riverplatense.

Probable formación de River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Juan Fernando Quintero o Giuliano Galoppo, Facundo Colidio, Miguel Borja.

Probable formación de Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Diego Viera, Robert Rojas, Néstor Giménez; Lorenzo Melgarejo, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández; Iván Franco, Gustavo Aguilar.

Libertad vs River Plate: Ficha técnica