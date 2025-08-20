River tiene dudas para el partido por Copa Libertadores: los 7 nombres para 3 lugares

El probable de River ante Libertad

La victoria frente a Godoy Cruz pareciera que dejó un problema bastante agradable para Marcelo Gallardo porque en la previa del partido ante Libertad se desprende que hay siete nombres disponibles en River para tres lugares. La mayoría de las dudas pasan por armar un mediocampo de calidad para superar la instancia de octavos de final y seguir con vida en la Copa Libertadores.

La primera duda que se presenta es que Lucas Martínez Quarta se encuentra recuperado del esguince que sufrió en la rodilla y podría sacarle el puesto a Sebastián Boselli. El uruguayo no entregó grandes garantías en el partido ante Independiente y en Paraguay tampoco brindó protección porque Franco Armani fue el gran responsable de que no se registre la derrota en el primer tiempo. Será una decisión que se definirá en el ensayo futbolístico del miércoles.

El probable de River ante Libertad

Por otro lado, la mitad de la cancha expone que Kevin Castaño y Santiago Lencina cuentan con grandes chances de ocupar un puesto en el banco de suplentes. Acá se desprende que están disponibles Nacho Fernández, Giuliano Galoppo y Juanfer Quintero. El colombiano es el que menos oportunidades de sumar minutos de arranque dispone, debido a que viene de sufrir un golpe en la rodilla que le impidió terminar el partido ante el Tomba. Mientras que los primeros dos se encuentran con un gran nivel y sería un desperdicio dejarlos fuera del once.

En tanto que en el ataque, el panorama es mucho más claro porque Facundo Colidio continuará formando parte de la formación inicial y Miguel Borja quedaría relegado al banco de suplentes. Esto es producto de que Sebastián Driussi está totalmente recuperado y con los dos goles que acaba de anotar se impone de forma automática. Mientras que el colombiano esperará por un turno para intentar romper la racha de seis partidos sin poner entonar un grito sagrado.

La probable formación

A falta de un entrenamiento, se estima que el once de River podría componerse de los siguientes nombres: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña: Enzo Pérez, Matías Galarza, Nacho Fernández, Giuliano Galoppo; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Mientras que Maxi Salas será exigido y de acuerdo a cómo responda sería concentrado.

¿Qué necesita River para pasar?

La serie se encuentra empatada sin goles y lo obliga a River tener que ganar por cualquier tipo de resultado para poder eliminar a Libertad en el Estadio Monumental. Esto es producto de que la ley del gol de visitante quedó anulada y en caso de que haya un empate en el marcador se va a proceder a remates desde el punto penal.

¿Quién puede ser el próximo adversario?

La llave superior de los octavos de final de la Copa Libertadores señala que el ganador de River y Libertad se va a tener que medir con Palmeiras. No hay dudas sobre el adversario, debido a que el conjunto de Brasil logró imponerse por 4-0 frente a Universitario en el primer partido que se disputó en Perú. El duelo del próximo jueves va a ser solo para cumplir con el calendario.

En lo que respecta a los duelos de la próxima ronda, la CONMEBOL avisó que los partidos de cuartos de final se van a disputar entre el 12 y 18 de septiembre. Mientras que las semifinales se programaron para el 21 y 29 de octubre. El último partido del certamen va a ser una final única que se disputará en el Lima, Perú, en la tarde del sábado 29 de noviembre.