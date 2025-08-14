Chau River: Marcelo Gallardo "lo limpió", rescindió el contrato y se va ahora

Chau River: un jugador relegado por Gallardo rescindió el contrato y se va ahora.

Un jugador de River Plate, que había quedado demasiado relegado en la consideración del entrenador Marcelo Gallardo, acaba de rescindir el contrato de común acuerdo y se marcha ahora del club de Núñez. Después de apenas seis meses en la institución, el "Muñeco" le comunicó que no lo iba a tener en cuenta y que debía buscar otras opciones en este mercado de pases para continuar con su carrera.

El protagonista de esta situación es nada menos que Matías Rojas, el mediocampista ofensivo paraguayo de 29 años al que las lesiones recurrentes no le permitieron desplegar todo su potencial con la camiseta de la "Banda" desde su arribo en enero de este 2025. Por lo tanto, firmará un convenio con Portland Timbers de Estados Unidos en la MLS (Major League Soccer).

De esta manera, el ex Racing regresa al mencionado torneo tras su paso por el Inter Miami de Lionel Messi, luego de apenas ocho partidos oficiales en el "Millonario". Y viajará a Norteamérica en las próximas horas en libertad de acción. Allí estampará su firma hasta diciembre de este año, con la opción de extender el contrato por otra temporada.

Matías Rojas se va de River sin pena ni gloria

Las lesiones musculares permanentes no le permitieron al talentoso volante guaraní desplegar todo su potencial en Núñez, más allá de aquel lejano debut auspicioso con el gol del empate frente a Platense sobre la hora en enero pasado. Para colmo, hay una superpoblación de jugadores en su posición: Facundo Colidio, Ignacio "Nacho" Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez, Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas, Santiago Lencina, Giuliano Galoppo y Maximiliano Meza, entre otros.

Matías Rojas se va de River sin pena ni gloria.

En ese puesto, Gallardo les comunicó al paraguayo y a Manuel Lanzini que no los iba a tener en cuenta luego del fracaso en el Mundial de Clubes. Tras un gran último semestre en Racing a inicios del 2023, "Mati" jamás volvió a tener ese nivel: no le fue bien en Corinthians, no tuvo rodaje en Inter Miami y ahora tampoco consiguió los minutos necesarios en River. Mientras tanto, lucha para volver a la Selección "albirroja" de la mano del argentino Gustavo Alfaro.

Los números de Matías Rojas en River