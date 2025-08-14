Se fue Santiago Simón de River: estos son los otros 4 jugadores borrados por Gallardo

Qué jugadores borró Gallardo de River

El mercado de pases en el fútbol argentino se encuentra cerrado pero no así en el exterior y esto le permitió a River poder cerrar la venta de Santiago Simón a México, que había sido marginado por Marcelo Gallardo. Ahora solo quedan cuatro jugadores que deben definir su futuro o corren el riesgo de quedar parados hasta diciembre sin minutos oficiales.

En la tarde de este miércoles, el volante pasó a despedirse del plantel y así dar por cerrado su ciclo como jugador del Millonario. Esto es gracias a que se llegó a un acuerdo de transferencia por el 50% de la ficha al Toluca de México. Se trata de una operación de 3.5 millones de dólares, que además dispone de una cláusula de obligación de compra de otro 25% en caso de que el protagonista pueda gestar diversos logros deportivos.

Sin embargo, Santiago Simón no es la única baja que River podría llegar a tener en los próximos días. El Muñeco Gallardo y su cuerpo técnico tomaron la decisión de que Federico Gattoni, Matías Kranevitter, Matías Rojas y Manuel Lanzini se muevan de manera diferenciada en el predio que se ubica en la localidad de Ezeiza. Los cuatro fueron invitados a buscarse un equipo porque se consideró que cumplieron un ciclo.

Caso por caso

Federico Gattoni

El defensor se encuentra a préstamo hasta diciembre y fue invitado a buscar club porque no tendrá minutos. Sus estadísticas señalan que su último partido fue el pasado 20 de marzo en el marco de la Copa Argentina. Lo particular es que River no lo puede devolver al Sevilla de España, debido a que se le aplicará una multa por poco más de un millón de euros. Mientras que retenerlo implica una cifra menor en concepto de salario.

Matías Kranevitter

Al volante central lo sondearon desde Unión de Santa Fe pero rechazó la propuesta y se desconoce cuál va a ser su futuro deportivo. Tiene contrato hasta diciembre, que no será renovado, y cuenta con grandes chances de que se quede sin jugar dado que son pocos los mercados que siguen abiertos.

Matías Rojas

El volante paraguayo está en tratativas con River para alcanzar un acuerdo que le permita rescindir su contrato y así poder marcharse al Portland Timbers de la MLS. Un fichaje que fue presentado en la primera semana de enero, pero que no rindió por la gran cantidad de lesiones que sufrió en poco tiempo.

Manuel Lanzini

El enganche estuvo en la mira de Vélez y Estudiantes pero ninguno de los dos pudo alcanzar sus pretensiones económicas y desistieron de contratarlo. También tiene contrato hasta diciembre y puede quedarse sin jugar en caso de que no logre arreglar su incorporación a otro equipo.

¿Cuándo juega River?

En la segunda semana de agosto, se produjo el regreso de la Copa Libertadores y lo hizo con los partidos correspondientes a los octavos de final. Uno de los cruces es el que tiene como protagonista a River visitando en el primer duelo a Libertad de Paraguay en la noche del jueves 14, mientras que la vuelta en el Estadio Monumental será el 21 del mismo mes.