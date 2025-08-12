Gallardo recuperó dos jugadores en River

La agenda de partidos internacionales expone el regreso de la Copa Libertadores con los cruces de ida de los octavos de final. River recibió dos muy buenas noticias, debido a que Marcelo Gallardo recuperó a dos jugadores que estaban con algunas complicaciones físicas. Se trata de dos jugadores que pueden ser titulares contra Libertad de Paraguay.

El plantel del Millonario comenzó con los preparativos para el encuentro de ida que se disputará en Paraguay en la noche del próximo jueves. La primera buena noticia llegó de la mano de Sebastián Driussi que tiene el alta médica, ya que no siente dolor en la zona del tobillo al realizar determinados momentos. Solo resta que el cuerpo técnico del Muñeco considere si puede viajar o espera para su regreso.

Por otro lado, la evolución de Paulo Díaz avanza de manera muy favorable y no siente dolores en la rodilla. Hay que recordar que frente a Independiente quedó fuera del banco de suplentes por una molestia e inflamación en la pierna izquierda. El paso de las horas permitió apreciar que los síntomas comenzaron a desaparecer y este martes se movió a la par de sus compañeros en los ejercicios realizados.

Gallardo recuperó dos jugadores en River

La decisión de Marcelo Gallardo sobre Driussi y Paulo Díaz

El método de recuperación en River es bastante particular, porque consideran que el alta médica no se encuentra acompañada del alta deportiva. Una caso más reciente fue el de Lautaro Rivero que superó la molestia muscular y tuvo que realizar un pequeño proceso de reacondicionamiento físico. Una vez que este último llegó a su fin fue convocado a un partido oficial. Sin embargo, la presencia de un duelo de gran complejidad como lo es ante Libertad puede generar que Sebastián Driussi y Paulo Díaz sean convocados.

El zaguero chileno podría formar dupla defensiva con Sebastián Boselli, mientras que el delantero quedaría relegado al banco de suplentes y solo ingresaría ante un urgencia. En la zona ofensiva es muy probable que se repitan los nombres que jugaron frente al Rojo: Facundo Colidio y Miguel Borja, que busca quebrar la racha de varios minutos sin poder convertir un gol.

¿Qué otros jugadores lesionados quedan?

Por otro lado, se debe considerar que Lucas Martínez Quarta y Maxi Salas no estarían siendo considerados como alternativas para el partido contra Liberad. Aunque se creen que podrían ocupar un lugar en el banco para la revancha. Mientras que Maxi Meza y Agustín Ruberto trabajan de forma diferenciada porque sus lesiones les impiden sumar minutos en el corto plazo. Muy distinto es el caso de Germán Pezzella que quedó marginado por lo que resta de la temporada y buena parte del comienzo del 2026.

El caso de Juan Portillo es particular, porque tiene el alta médica de la tendinitis en el cuádriceps derecho pero no se lo quiere exigir para que no se presente una lesión muscular. Antes de sumarse al plantel de River, el volante presionó a Talleres dejando de participar de los entrenamientos y esto provocó que desde lo futbolístico quede relegado. La intención es que debute ante Godoy Cruz. Aunque la cantidad de bajas puede generar que sea convocado para viajar a Paraguay.