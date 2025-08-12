Las dos dudas de Costas en la formación de Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores

Las dudas de Costas para la visita de Racing a Peñarol por la Copa Libertadores.

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, mantiene dos dudas en la formación para visitar a Peñarol por la Copa Libertadores 2025. El equipo de Avellaneda tendrá una parada bravísima en Montevideo, la capital de Uruguay, ante el pentacampeón del certamen continental dirigido por Diego Aguirre. Es que el "Carbonero" viene de aplastar a su archirrival Nacional por 3-0 en el clásico como local, es el vigente campeón de su país y ganó los dos encuentros disputados en la liga actual.

Por lo tanto, el director técnico de la "Academia" es consciente de que no habrá margen para dejar detalles librados al azar y existen dos incógnitas que serán despejadas recién a último momento. Ambas son en la defensa: si bien en principio jugarán Marco Di Césare y Nazareno Colombo para acompañar a Santiago Sosa, el reciente refuerzo Franco Pardo podría ingresar por alguno de los dos. El resto del once parece estar definido con el habitual esquema táctico del 3-4-3, a excepción de que ocurra algún problema imprevisto.

La posible formación de Racing vs. Peñarol, con dos incógnitas

De esta manera, el capitán Gabriel Arias volverá al arco tras haber superado un desgarro en reemplazo de Facundo Cambeses, quien fue una de las figuras contra Boca Juniors. En la última línea de tres hombres estarán Di Césare, Sosa y Colombo, aunque Pardo podría aparecer en el lugar del ex Argentinos o en el del ex Estudiantes de La Plata.

Ya en la mitad de la cancha, pese a que Gastón Martirena figura en la lista de convocados luego del desgarro, el titular como carrilero por la derecha será Facundo Mura. Lo acompañarán Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra y Gabriel Rojas, que regresa a la alineación en el lugar de Ignacio "Nacho" Rodríguez. El tridente de ataque estará integrado por Santiago Solari (que viene de anotarle al "Xeneize" y sustituirá a Tomás Conechny), Adrián "Maravilla" Martínez y el extremo izquierdo colombiano Duván Vergara.

La lista de convocados de Racing frente a Peñarol.

Las probables formaciones de Racing y Peñarol

Racing: Gabriel Arias; Franco Pardo o Marco Di Césare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo o Franco Pardo; Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián "Maravilla" Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Peñarol: Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; y Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.

Peñarol vs. Racing: hora, TV en vivo y streaming online