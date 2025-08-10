Marcos Rojo llegó a Racing: cuándo puede jugar y el papelón de la dirigencia con su pase.

Marcos Rojo se entrenó por primera vez en Racing y todo indica que viajará a Uruguay con la delegación del club de Avellaneda. Es que el defensor de 35 años no participó del clásico frente a su reciente exequipo Boca Juniors en La Bombonera, aunque durante la mañana del día siguiente se presentó en el Cilindro para practicar con el plantel liderado por Gustavo Costas.

El domingo 10 de agosto del 2025 marcó el inicio del ex Selección Argentina con la camiseta de la "Academia", según se pudo ver en el video publicado por Sportscenter (ESPN). Lo más probable es que el ex Manchester United esté concentrado para la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol y vaya al banco de los suplentes, después de tres meses de inactividad.

El exzaguero de Estudiantes de La Plata se sumó a su nueva institución, a la que llega en libertad de acción tras la rescisión con el "Xeneize" y con la que firmará un contrato por productividad hasta diciembre del 2026. Sin embargo, este refuerzo no estuvo exento de problemas: si bien ya fue inscrito para la Libertadores y para la Copa Argentina, hoy por hoy todavía no puede jugar en el Torneo Clausura del fútbol argentino. Y ello ocurre por un papelón administrativo de la dirigencia presidida por Diego Milito, que no advirtió que el reglamento vigente de la AFA no permite que puedan participar aquellos jugadores que hayan quedado libres luego del 24 de julio.

Rojo se presentó por primera vez en Racing.

Racing no puede usar a Rojo en el Torneo Clausura: qué dice el reglamento de la AFA

Con relación a lo dispuesto en el artículo 19.2, en el caso de los jugadores libres, solamente podrán ser registrados con posterioridad a las 18.00 horas del 24 de julio de 2025 en el caso de que la libertad de contratación hubiera ocurrido con anterioridad a dicha fecha.

Como la rescisión del vínculo sucedió luego del 24 de julio, fecha que la AFA fijó como límite para futbolistas libres, el artículo 19.2.4 del reglamento no permite que los jugadores que se desvincularon de sus equipos después de dicho día puedan ser anotados para torneos locales, por lo que Rojo no puede ser inscrito por la "Academia" para el Torneo Clausura.

La propuesta que Racing le hizo a Boca por Rojo

Según revelaron ESPN y TyC Sports, ante este panorama, el presidente de Racing, Milito, se comunicó con dirigentes de Boca para pedirles ayuda. En concreto, el ídolo de la "Acadé" solicitó a Boca anular el trámite de rescisión de contrato Rojo y cambiar la figura. En el caso de aceptar la propuesta, el jugador con pasado en la Selección Argentina volvería a tener un vínculo con el club "Azul y Oro" y, en ese nuevo escenario, Racing podría abrir una negociación a través de una venta o préstamo, lo que modificaría las condiciones y el jugador podría ser inscrito en la "Academia".

De acuerdo a información de dichos medios, los dirigentes de la institución "Xeneize" aún no contestaron de forma oficial al pedido, ya que deben asesorarse legalmente sobre el caso. Incluso, cabe recordar, el propio jugador ya se despidió del club y de los hinchas a través de un sentido mensaje en redes sociales, en el que también deslizó problemas internos. En Racing confían en que el problema se solucionará en los próximos días, aunque también reconocieron que el error de no visuliazar el artículo 19.2.4 formó parte de una cuestión administrativa.