Va a jugar en Racing: Rojo dejó Boca y llegará al equipo de Costas para ir por la Libertadores

Va a jugar en Racing: Rojo dejó Boca y llegará al equipo de Costas para jugar la Libertadores

Racing Club cerró a un nuevo refuerzo en el mercado de pases y es una gran noticia para Gustavo Costas. La "Academia", que actualmente afronta el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Libertadores, sumó un nombre más de jerarquía proveniente de otro grande del fútbol argentino. Se trata de Marcos Rojo, quien horas antes quedó libre en Boca Juniors tras rescindir su contrato con el elenco de Miguel Ángel Russo por no tener minutos en cancha.

El defensor con pasado en la Selección Argentina vestirá una nueva camiseta en nuestro país y no será la de Estudiantes de La Plata como se especuló en algún momento. De esta manera, otra vez optará por otros colores en lugar de volver a la institución de la que surgió futbolísticamente. Restará saber cuándo se hará los estudios médicos correspondientes y en qué momento hará su debut oficial con la camiseta del equipo de Avellaneda.

El picante comunicado de Marcos Rojo para despedirse de Boca

Hoy me toca despedirme de Boca. Del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar. Pude cumplir ese sueño y por eso seré un agradecido a la vida siempre. Fueron 4 años y medio donde tuve la suerte de ganar 4 títulos con esta camiseta. Fui Capitan durante mucho tiempo, lo cual para mí será un orgullo imborrable. Fue uno de los privilegios más importantes que tuve en todos mis años de carrera. Quiero que uds, los hinchas, sepan que cada vez que defendí esta camiseta di todo. Se que a veces, me equivoqué.

Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan. A veces, no como uno quiere.

Fui el jugador más feliz del mundo vistiendo mis colores. Le pido disculpas al hincha por mis errores y les agradezco por el apoyo que siempre nos dieron aunque a veces las cosas no salían. Siempre nos acompañaron en todos lados y fueron los protagonistas de cada tarde o noche donde jugáramos. Son únicos.

Quiero agradecer a los entrenadores, a mis compañeros y a todos los empleados del club por este tiempo que compartimos.

Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas.

Gracias por esta aventura inolvidable.

Los quiero y los voy a extrañar BOSTEROS.

Marcos Rojo jugará en el Racing de Gustavo Costas

Si bien todavía no es oficial por parte de la "Academia", lo cierto es que el zaguero central que quedó en libertad de acción tras su paso por Boca se convertirá en refuerzo en las próximas horas. Por supuesto, por cuestiones de tiempo es prácticamente imposible que juegue contra el "Xeneize" en el clásico de este sábado en La Bombonera que tendrá lugar desde las 16.30, como también en la ida de los octavos de final de la Libertadores contra Peñarol en Uruguay el próximo martes 12 de agosto. Claro que, ahora dependerá del experimentado DT darle lugar o no como titular en el conjunto de Avellaneda.

Cabe destacar que el propio entrenador fue quien se puso en contacto con el defensor antes de que defina su desvinculación de Boca teniendo en cuenta que perdió rodaje y no lo volvería a tener con "Miguelo" a cargo. De esta manera, las conversaciones avanzaron con el correr de los días y próximamente se hará oficial su contratación, por lo que estará a disposición para sumar minutos en cancha.

"No hablé con nadie. Agradecerle a los hinchas todo este tiempo y el cariño que tuvieron todo este tiempo. No hablé con Riquelme, sí con 'Chelo' Delgado pero muy poco", esbozó Marcos Rojo en diálogo con ESPN F12 y confirmó que irá a ver el clásico a La Bombonera. A su vez, el central sostuvo que "no sabe" dónde seguirá su carrera y aseguró que "la idea es seguir jugando al fútbol", aunque no habló con (Eduardo) Domínguez ni con Costas.

Sorpresa para Costas: Racing cerró a Marcos Rojo

El mensaje de Boca para despedir a Marcos Rojo

El Club Atlético Boca Juniors informa que el jugador Marcos Rojo firmó la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución.

En su paso por Boca, Marcos disputó mas de 100 partidos con nuestra camiseta y ganó 4 títulos.

Le agradecemos a Marcos su profesionalismo y compromiso con el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos.

Las estadísticas de Rojo con la camiseta de Boca

118 partidos oficiales desde el 2021.

9 goles.

Sin asistencias.

40 amonestaciones.

4 expulsiones.

4 títulos conseguidos.

Cuándo juegan Boca y Racing por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo verlo online

El clásico entre el "Xeneize" y la "Academia" se disputará este sábado 9 de agosto desde las 16.30 horas, en La Bombonera, por la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025. El árbitro del encuentro será Nicolás Ramírez y el último antecedente entre ambos data del Torneo Apertura 2025, en el que la "Academia" venció 2 a 0 al "Xeneize".