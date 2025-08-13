Lo pidió Gallardo: llegó en enero, jugó poco y ahora dejará River para ir a la MLS

Matías Rojas se va de River

El mercado de pases en varias partes del mundo se encuentra abierto, y esto provoca que River pueda sufrir la salida de algunos nombres. Aunque en este caso se trata de un jugador que Marcelo Gallardo pidió en la ventana de enero pero le dio el permiso para que se vaya en las próximas horas porque no le convenció su rendimiento.

Desde hace unos días, Matías Rojas se encuentra entrenando de manera diferenciada junto a jugadores que fueron marginados del plantel como son los casos de Federico Gattoni, Matías Kranevitter y Manuel Lanzini. El volante paraguayo entendió que su situación no iba a cambiar y comenzó a negociar para alcanzar la rescisión de su contrato con el Millonario. Uno que tiene fecha de vencimiento en diciembre y también dispone de una opción de renovación, pero que no se va a ejecutar.

A Matías Rojas se lo disputaron River y Boca en el mercado de verano, pero Marcelo Gallardo lo convenció con un llamado después de haber quedado libre del Inter Miami. Su paso no fue el que los hinchas esperaban, debido a que coleccionó ocho partidos oficiales, ninguna titularidad, un gol que le marcó a Platense en el Torneo Apertura y tres lesiones musculares. Este último elemento fue clave para determinar que no reúne las condiciones necesarias para seguir en el plantel.

Por otro lado, se tiene conocimiento que el volante está negociando de manera formal para sumarse al Portland Timbres de la MLS. Se estima que primero romperá su contrato con el Millonario y luego viajará a Estados Unidos para cerrar su incorporación. Una serie de movimientos que deben darse con cierta rapidez, ya que el mercado norteamericano se encuentra a días de quedar sin actividad.

También se va Santiago Simón

En las últimas horas, River avanzó de gran manera y llegó a un acuerdo para desprenderse de la ficha de Santiago Simón que continuará con su carrera en el Toluca de México. Otro de los jugadores que fue marginado por Marcelo Gallardo después de lo que fue la participación del equipo en el Mundial de Clubes.

El volante fue vendido en una cifra que rondará en los 3.5 millones de dólares por el 50% de la ficha, además de que se colocaron una serie de variables. Si logra disputar una cantidad determinada de partidos, anota goles y se consagra campeón, el conjunto azteca tendrá que cumplir con un obligación de compra de un 30% del pase. Mientras que el otro 20% restante quedará en manos del Millonario para beneficiarse en caso de que haya una venta a futuro.

Los jugadores que siguen buscando club

Entrenando de forma diferenciada quedaron Federico Gattoni, Matías Kranevitter y Manuel Lanzini. El defensor seguirá en River hasta diciembre porque el Sevilla pidió que se cumpla con el tiempo firmado en el préstamo. Si lo quieren devolver ahora, el club debe pagar una multa superior al millón de euros y dejarlo demanda un gasto que está vinculado a su salario.

En tanto que los otros dos jugadores tuvieron varios ofrecimientos para marcharse, pero rechazaron las propuestas porque no les parecieron atractivas desde lo deportivo como también en lo económico. Lo particular es que sus situaciones en River no van a cambiar, debido a que les comunicaron que no van a renovar sus contratos que vencen en diciembre. Por ende, los futbolistas corren el riesgo de quedar "parados" hasta el inicio de la temporada 2026.