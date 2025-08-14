Triste sorpresa: Erik Lamela, ex River, se retiró del fútbol profesional a los 33 años

Inesperado: Erik Lamela se retiró del fútbol profesional

Erik Lamela tomó la terminante decisión de retirarse del fútbol profesional a los 33 años en las últimas horas. El exjugador de River Plate que surgió de la cantera "Millonaria" no seguirá jugando en AEK de Grecia, pero igualmente continuará ligado al mundo del fútbol. Ahora, el volante con pasado en Tottenham de Inglaterra será compañero de Matías Almeyda, quien está al frente del Sevilla de España como entrenador. De esta manera, no regresará a Núñez como surgió en alguna oportunidad y abandona el deporte por sus permanentes problemas musculares.

De esta manera, el primer jugador argentino de la historia en ganar el Premio Puskás (2021) con un verdadero golazo de rabona jugando en el Tottenham colgó los botines y tendrá un nuevo destino. Por supuesto, no fue sólo eso lo que le dejó al deporte sino que con su salida la "Banda Roja" le dejó 18 millones de euros a la institución por su venta a la Roma de Italia en un momento crítico ya que recientemente habían descendido a la B Nacional. Si bien no volvió al club, en los pocos encuentros que disputó dejó su huella, la cual lo llevó al Viejo Continente.

Lamela se retiró del fútbol: el comunicado que publicó en sus redes

Ahora si, es oficial. De mutuo acuerdo con el club AEK decidimos finalizar mi contrato y terminar de la mejor manera!

Solo tengo palabras de agradecimiento desde el primer día que me recibieron hasta hoy mismo que me siguen llegando mensajes de despedida. Fue una experiencia muy linda en lo personal donde conocí un fútbol diferente , un país maravilloso y una afición que para mí es sin duda la mejor de Grecia!

Me llevo hermosos recuerdos . Gracias a mis compañeros y a todos los trabajadores del club. Fue un honor compartir con ustedes.

Les deseo lo mejor en el futuro , siempre tendré un lugar en mi corazón para este club.

Gracias A.E.K F.C.

Los números de Erik Lamela en su carrera en el fútbol

Clubes : River, Roma de Italia, Tottenham de Inglaterra, Sevilla de España y AEK Atenas de Grecia.

: River, Roma de Italia, Tottenham de Inglaterra, Sevilla de España y AEK Atenas de Grecia. Partidos jugados : UEFA Europa League 2022/23 con el Sevilla de España.

: UEFA Europa League 2022/23 con el Sevilla de España. Goles : 484 (+25 con la Selección Argentina).

: 484 (+25 con la Selección Argentina). Asistencias : 84 (+3).

: 84 (+3). Títulos : 76 (+2).

: 76 (+2). Distinciones: Gol del año en la Premier League de Inglaterra 2020/2021 y Premio Puskás al mejor gol del 2021 con el Tottenham de Inglaterra.

Noticia en desarrollo...