Cuándo vuelve a jugar River Plate por la Copa Libertadores 2025

Cuándo vuelve a jugar River Plate en la Copa Libertadores 2025.

River Plate volverá a jugar la próxima semana por la Copa Libertadores 2025 tras el empate sin goles frente a Libertad de Paraguay, en el duelo de ida de los octavos de final disputado en Asunción. El 'Millonario', que dejó una floja imagen futbolística, recibirá al 'Gumalero' en el Estadio Monumental de Núñez el próximo jueves 21 de agosto a las 21:30 horas, con el objetivo de meterse entre los mejores ocho equipos del certamen continental.

El conjunto que dirige técnicamente Marcelo Gallardo deberá cambiar la imagen que dejó en este primer partido, en el que no pudo romper la resistencia del cuadro local y tuvo pocas ocasiones de peligro en el arco del uruguayo Martín Silva. Antes, este fin de semana, jugará frente a Godoy Cruz de Mendoza (que también jugó este jueves ante Atlético Mineiro por Copa Sudamericana) el domingo 17 a partir de las 18:30 horas por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo se juega la vuelta entre River Plate y Libertad de Paraguay?

El segundo encuentro de la serie está programado para las 21:30 del jueves 21 de agosto en el Estadio Monumental. En caso de que el resultado global quede empatado, la serie entre River y Libertad se va a definir por disparos desde el punto penal. Se recuerda que la ley del gol de visitante no tiene vigencia en esta edición. El ganador se cruzará en cuartos de final con el vencedor de Universitario de Perú y Palmeiras de Brasil.

El 'Millonario', aunque jugó mal, sacó un empate de Asunción y definirá la serie en Buenos Aires.

Cómo son los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores 2025

São Paulo (Brasil) vs. Atlético Nacional (Colombia): igualaron sin goles en Colombia.

Vélez (Argentina) vs. Fortaleza (Brasil): igualaron sin goles en Brasil.

Inter de Porto Alegre (Brasil) vs. Flamengo (Brasil): Flamengo ganó 1 a 0 en Río de Janeiro.

Palmeiras (Brasil) vs. Universitario (Perú): Palmeiras ganó 4 a 0 en Perú.

River (Argentina) vs. Libertad (Paraguay): igualaron sin goles en Paraguay.

El fixture de River en el Clausura, la Libertadores y la Copa Argentina

Torneo Clausura - Fecha 5 - Domingo 17 de agosto a las 18:30 horas - River Plate vs. Godoy Cruz.

vs. Godoy Cruz. Copa Libertadores - vuelta de los octavos de final - Jueves 21 de agosto a las 21:30 horas - River Plate vs. Libertad de Paraguay.

vs. Libertad de Paraguay. Torneo Clausura - Fecha 6 - Lunes 25 de agosto a las 21:15 horas - Lanús vs. River Plate.

Copa Argentina - Octavos de final - Jueves 28 de agosto a las 21:15 horas - River Plate vs. Unión de Santa Fe.

Las formaciones de River y Libertad en el duelo de ida

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Santiago Lencina, Facundo Colidio, Miguel Borja.

Libertad: Martín Silva; Néstor Giménez, Diego Viera, Robert Rojas, Iván Ramírez; Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano, Hugo Fernández; Gustavo Aguilar, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo.