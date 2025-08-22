Video | El espectacular pase de Marcos "Huevo" Acuña en el gol de Driussi por Copa Libertadores

Video: Driussi puso el 1 a 0 para River ante Libertad por Copa Libertadores.

River Plate se puso en ventaja gracias a un tanto de Sebastián Driussi en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Libertad de Paraguay. A los 29 minutos del primer tiempo, el delantero del 'Millonario' capitalizó un rebote en el área chica rival luego de un remate de Facundo Colidio (previa asistencia magistral de Marcos Acuña con un pase de tres dedos) que impactó en el travesaño. Con este resultado, el conjunto que dirige técnicamente Marcelo Gallardo está obteniendo el pase a los cuartos de final del certamen continental.

Las formaciones de River y Libertad por Copa Libertadores

Formación de River Plate: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz, Acuña; Galoppo, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Quintero; Driussi, Colidio.

Formación de Libertad: Silva; Ramírez, Rojas, Viera, Giménez; Campuzano, Sanabria; Fernández, Franco, Melgarejo; Aguilar.

¿Cuándo juegan River Plate y Libertad?

El partido entre River Plate y Libertad por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará este jueves 21 de agosto de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el Estadio MAS Monumental de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports y Telefe para toda la Argentina y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el uruguayo Andrés Matonte.

