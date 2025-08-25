River Plate vs Lanús por el Torneo Clausura: cuándo juegan, EN VIVO, formaciones y cómo ver en vivo

River Plate vs Lanús por Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

River Plate visitará este lunes a Lanús en la Fortaleza con el objetivo de mantener su liderazgo en el Grupo B del Torneo Clausura, en un duelo que promete ser decisivo para las aspiraciones de ambos equipos. El Millonario llega como líder tras su heroica clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores al vencer por penales a Libertad, mientras que el Granate viene motivado después de avanzar también por penales en Copa Sudamericana ante Central Córdoba y con la posibilidad de arrebatarle la punta en caso de victoria.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate y Lanús, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River Plate y Lanús?

El partido entre River Plate y Lanús por la sexta fecha del Grupo B del Torneo Clausura se jugará este lunes 25 de agosto de 2025, a partir de las 21:15 horas en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El conjunto de Núñez llega a este compromiso tras la tensionante clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores el último jueves, donde le ganó por penales a Libertad tras igualar 1-1 y quedarse con un jugador menos por la expulsión de Giuliano Galoppo. Esta victoria le permitió al Millonario mantener vivas sus aspiraciones en el torneo continental y ahora deberá enfocar su atención nuevamente en la competencia local.

Marcelo Gallardo dispondría varios cambios en la formación pensando en el próximo compromiso del jueves ante Unión por los octavos de final de la Copa Argentina. El Muñeco tendría decidido preservar a algunos jugadores luego del enorme desgaste físico en la reciente victoria sobre Libertad, donde jugó toda la segunda mitad con 10 hombres. Por el torneo local, el fin de semana anterior había derrotado 4 a 2 de local a Godoy Cruz con un equipo alternativo.

Por su parte, el Lanús de Mauricio Pellegrino también viene de una clasificación por penales, pero en Copa Sudamericana ante Central Córdoba tras empatar 1-1 en el global y ganar 1-0 en la vuelta como local antes de imponerse 4-2 en la definición desde los doce pasos. El Granate se acomodó tras dos derrotas consecutivas al inicio del semestre y ahora es uno de los tres equipos del fútbol argentino que pelea en tres frentes: cuartos de final de Copa Sudamericana, Copa Argentina y puestos de clasificación a octavos en el torneo local.

El equipo del sur bonaerense consciente de que un triunfo lo posicionaría muy bien de cara a los playoffs y le daría la punta en soledad del Grupo B, saldrá a buscar un buen resultado aprovechando la localía. En la liga, la última fecha había derrotado 2 a 1 a Gimnasia en La Plata, mostrando una mejora significativa en su rendimiento después de un inicio complicado en el semestre.

Este duelo cobra especial relevancia porque ambos equipos llegan en un momento similar: con clasificaciones recientes en copas internacionales y la necesidad de mantener el buen nivel en el torneo doméstico. River, como líder, buscará sostener su ventaja, mientras que Lanús tiene la oportunidad de dar un golpe de efecto que lo catapulte a la cima de su grupo.

Formaciones probables de Lanús y River Plate

Marcelo Gallardo planea una rotación profunda pensando en el desgaste de la Copa Libertadores y el próximo partido de Copa Argentina. Enzo Pérez, Marcos Acuña e Ignacio Fernández, los tres jugadores de campo más veteranos, junto a Paulo Díaz, quien fue reemplazado en el entretiempo por un traumatismo en uno de sus tobillos, se quedarían afuera del equipo. Kevin Castaño, Milton Casco, Matías Galarza y Lautaro Rivero serían sus reemplazantes.

Además, podrían descansar Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, recién recuperado de una lesión. Si esto sucede, Sebastián Boselli podría ingresar como lateral derecho y Juan Carlos Portillo sumaría su segunda aparición como primer marcador central. La gran noticia para el Millonario es el regreso de Maximiliano Salas, quien obtuvo el alta tras poco más de tres semanas afuera de las canchas, aunque arrancaría desde el banco de suplentes.

Por el lado de Lanús, Mauricio Pellegrino tiene prácticamente todo su plantel disponible, con la única baja confirmada del defensor central Ezequiel Muñoz, descartado por un desgarro. Aunque no disputó como titular el último partido ante Central Córdoba, se estima que seguirá jugando la dupla central conformada por Carlos Izquierdoz y José Canale, dos experimentados defensores que le dan solidez al fondo granate.

La principal variante que evalúa el técnico del Granate sería el ingreso en el ataque de Dylan Aquino, autor del gol desde el banco de suplentes ante Central Córdoba, en lugar de Alexis Canelo. El resto de la formación se mantendría sin mayores modificaciones, con Eduardo Salvio como una de las principales figuras ofensivas del equipo y Rodrigo Castillo liderando el ataque.

Probable formación de Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo.

Probable formación de River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza o Santiago Lencina; Facundo Colidio, Miguel Borja o Sebastián Driussi.

Lanús vs River Plate: Ficha técnica