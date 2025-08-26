"No siento eso": Di María recogió el guante y no dudó en responderle a Gallardo

Por qué Di María le respondió a Gallardo

Hace unos días, Marcelo Gallardo se refirió sobre aquellos jugadores que regresan al fútbol argentino después de un largo tiempo en Europa y mencionó el caso de Ángel Di María. Aunque este no quedó conforme con las declaraciones del entrenador y decidió responderle. Un pequeño cruce de miradas en relación con el rendimiento en cancha y la adaptación que algunos deben sufrir.

"Les va a costar a otros chicos que han vuelto, que enaltecen al fútbol argentino, como el caso de Di María y Paredes", expresó el Muñeco en conferencia de prensa. La pregunta se vinculaba con los campeones del mundo que se encontraban en el Millonario como es el caso de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Este último tuvo un tiempo para adaptarte y desplegar su verdadero nivel en el campo. "Volvieron ahora y les va a costar muchísimo también porque se juega de otra manera, se vive de otra manera", agregó.

Tras la victoria en el clásico ante Newell's, Ángel Di María fue protagonista de una conferencia de prensa y además de hablar sobre su gol no dudó en retomar los dichos de Marcelo Gallardo. "Lo escuché, yo no siento que me esté costando. Si un poco el tema friccionado, que no te dan respiro cuando tenés la pelota y hay una diferencia grande con Europa. Siento que me adapté muy bien", respondió. Aunque terminó expresando un pensamiento similar, debido a que resaltó las diferencias de estilos de juego.

Este pequeño cruce de declaraciones está lejos de ser un pelea entre los protagonistas, debido a que las palabras del Muñeco estuvieron relacionadas con lo que se encuentran viviendo con dos jugadores de River que pasaron un largo tiempo en Europa. Su experiencia lo llevó a creer que el resto también iba a someterse a un problema de las mismas características. Para bien de Rosario Central, el Fideo no lo tiene y aporta goles.

¿Di María estuvo cerca de jugar en River?

Cuando se conoció que Ángel Di María no iba a renovar su contrato con el Benfica de Portugal se lo vinculó de manera inmediata con Rosario Central, pero desde Santa Fe mencionaron la posibilidad de que se ponga la camiseta de River. Un rumor que cobró credibilidad, debido a que la FIFA permitía fichar jugadores por el Mundial de Clubes y luego que estos pudieran negociar si querían extender o no sus contratos.

No obstante, la realidad marca que nunca hubo ningún contacto formal e informal para quedarse con la ficha del atacante. "Totalmente mentirosas", expresó Stefano Di Carlo, secretario de River y candidato a presidente por el oficialismo. Otro nombre que había ingresado al radar era del uruguayo Darwin Núñez que buscaba salir del Liverpool porque le habían notificado que no iba a ser considerado.

El atacante uruguayo tampoco estuvo en el radar del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo. De hecho, fue transferido al Al-Hilal de Arabia Saudita por medio de un ingreso de 53 millones de euros. Un cifra que el conjunto argentino no podría pagar, además de que el jugador recibió un salario que es imposible de entregar en la región sudamericana.