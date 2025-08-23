Video: el golazo espectacular de Di María en el clásico entre Central y Newell's

Ángel Di María convirtió un golazo espectacular de tiro libre para que Rosario Central se quede con el clásico ante Newell's en el Gigante de Arroyito. El campeón de América y del Mundo con la Selección Argentina marcó el único gol del encuentro con un tremendo remate al ángulo que volvió locos a los hinchas del "Canalla", a los 36 minutos del segundo tiempo. De esta manera, el local se quedó con los tres puntos y le sacó una diferencia de 21 partidos ganados en la historia del clásico rosarino.

El grito del exfutbolista del Manchester United y el Real Madrid significó el triunfo de su equipo y un nuevo tanto en su regreso al fútbol de nuestro país. Además, fue por una vía diferente a los anteriores que fueron de penal, pero con el plus de que fue uno de los mejores de su carrera y ante su gente, en el club del cual surgió. Sobre el cierre del partido, se fue ovacionado y entre lágrimas, emocionado por la jornada inolvidable que vivió.

Los dirigidos de Ariel Holan festejaron un nuevo triunfo que los hace escalar puestos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 y los ilusiona de cara a lo que viene. Hasta el momento, en el tercer puesto del Grupo B, suman 10 puntos en cinco partidos disputados (dos partidos ganados, cuatro empatados y sin derrotas).

Di María habló tras su golazo y después de ser figura en el clásico de Rosario

"Sufrí mucho hace un tiempo pero quería cumplir este sueño de estar en el Gigante cada fin de semana, disfrutar de esto con mí familia. Sinceramente no tengo palabras de agradecimiento. Sé que muchos me putearon en su momento y nadie sabe lo que sufrimos. Esta victoria va para ellos que me aguantaron un año más afuera para poder cumplir este sueño. Es algo muy lindo para mí y mí familia. El destino es así. La vida me llevó por muchos lados y me trajo donde soy feliz de verdad", esbozó Di María en diálogo con ESPN minutos después de culminado el clásico.

Por otro lado, sobre su gol agregó: "Increíble, no tengo palabras. Sinceramente pensé que jamás iba a poder hacerlo. El encargado de los tiros libres es Nacho (Ignacio Malcorra) pero me da la posibilidad de hacerlo y su zurda pasó para mí lado para esto. Toda la vida soñé esto. Con lo que pasó hoy no sé qué más pedir". Y sentenció, sobre su último sueño por cumplir: "Quiero ser campeón con Central".

La ovación a Ángel Di María tras su golazo en Rosario Central contra Newell's

El público ovacionó a Di María cuando dejó la cancha tras el golazo en el clásico contra Newell's