Rosario Central vs Deportivo Riestra por Torneo Clausura 2025: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Rosario Central recibirá a Deportivo Riestra este sábado en el Gigante de Arroyito, en un duelo clave por la quinta fecha del Grupo B del Torneo Betano Clausura 2025. El Canalla llega invicto al torneo pero con la necesidad de encontrar regularidad en el juego, mientras aprovecha el regreso de Ángel Di María, quien ya lleva dos goles convertidos desde su vuelta al club. Por su parte, Deportivo Riestra busca cortar una racha negativa tras la derrota ante Defensa y Justicia, en un encuentro donde ambos equipos comparten la misma cantidad de puntos y pelean por mantenerse en zona de clasificación.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Rosario Central y Deportivo Riestra, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Rosario Central y Deportivo Riestra?

El partido entre Rosario Central y Deportivo Riestra por la fecha 5 del Grupo B del Torneo Clausura 2025 se jugará este sábado 16 de agosto de 2025, a partir de las 18.30 (hora argentina) en el Gigante de Arroyito de Rosario. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El conjunto dirigido por Ariel Holan marcha quinto en su zona con seis puntos, producto de una victoria y tres empates en lo que va del torneo. El Canalla aún no conoce la derrota en el Clausura, aunque ha mostrado irregularidad en sus presentaciones con tres empates consecutivos que lo obligaron a buscar mayor efectividad ofensiva. El equipo viene de igualar 0 a 0 con Atlético Tucumán en la fecha anterior, un resultado que dejó sensaciones encontradas por las ocasiones desperdiciadas.

La presencia de Ángel Di María continúa siendo el principal atractivo del equipo rosarino y una de las grandes figuras del torneo argentino. El campeón del mundo ya convirtió dos goles desde su regreso al club, ambos de penal, y se perfila como la carta de triunfo del entrenador Holan para generar mayor volumen ofensivo. La dupla que forma con Maximiliano Lovera aparece como una de las principales sociedades del equipo en ataque, mientras que Víctor Malcorra aporta experiencia y desequilibrio por la banda izquierda.

Los dirigidos por Holan buscarán aprovechar la localía para sumar de a tres y consolidarse en zona de clasificación a los octavos de final. El Gigante de Arroyito se ha convertido en una fortaleza para el equipo, donde el respaldo de la hinchada y la comodidad del campo propio pueden ser factores determinantes ante un rival directo en la tabla de posiciones.

Por su parte, Deportivo Riestra llega a este encuentro tras caer 1 a 0 ante Defensa y Justicia en la fecha anterior, un resultado que cortó las aspiraciones del Malevo de ubicarse como puntero de la zona B. El equipo dirigido por Gustavo Benítez está sexto con seis puntos, la misma cantidad de unidades que su rival de turno pero con peor diferencia de gol (0 contra +1 de Central).

El conjunto de Benítez también viene de una dura derrota por 3 a 0 ante Racing en la Copa Argentina, compromiso al que llegó tras priorizar el encuentro liguero ante Defensa y Justicia. Esta decisión táctica no rindió los frutos esperados y ahora el equipo necesita cortar la racha negativa para no alejarse de los primeros puestos del grupo y mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la siguiente instancia del torneo.

En cuanto a los antecedentes entre ambos equipos, la última vez que se vieron las caras fue el 12 de febrero de este año, cuando empataron 0 a 0 en el estadio Guillermo Laza por la quinta fecha del Apertura. El último enfrentamiento en Rosario se remonta al 17 de abril de 2024, cuando igualaron 1 a 1 por la Copa de la Liga, lo que demuestra la paridad histórica entre ambos clubes en los últimos enfrentamientos.

Formaciones probables de Rosario Central y Deportivo Riestra

El técnico de Rosario Central, Ariel Holan, podría realizar algunas modificaciones tácticas respecto del último partido, especialmente en el mediocampo, para generar mayor volumen ofensivo y aprovechar las características de sus jugadores más desequilibrantes. El entrenador cuenta con una plantilla completa y sin lesionados de consideración para este encuentro crucial.

La formación del Canalla se estructuraría con un esquema 4-2-3-1 que permita a Ángel Di María moverse con libertad por todo el frente de ataque, mientras que Franco Ibarra y Federico Navarro aportarían equilibrio desde el doble cinco. Jorge Broun mantendría su lugar bajo los tres palos, mientras que en defensa la dupla central estaría conformada por Juan Cruz Komar y Carlos Quintana, con Emanuel Coronel y Agustín Sández como carrileros.

Por el lado de Deportivo Riestra, Gustavo Benítez llega con la obligación de cortar la racha negativa y podría mantener la línea de cinco defensores que le ha dado solidez al equipo en varios partidos del torneo. El técnico repetiría gran parte del equipo que viene siendo titular, con Jonathan Herrera y Alexander Díaz como las dos referencias ofensivas principales.

El Malevo apostaría por un esquema 5-3-2 que le permita tener solidez defensiva y proyección ofensiva a través de los carrileros, mientras que en el mediocampo Leonardo Landriel, Pablo Monje y Mateo Ramírez serían los encargados de manejar los tiempos del juego y conectar con los delanteros. Ignacio Arce se mantendría como arquero titular tras sus buenas actuaciones en lo que va del torneo.

Probable formación de Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro; Ángel Di María, Víctor Malcorra, Maximiliano Lovera; Enzo Copetti.

Probable formación de Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Juan Randazzo, Nicolás Caro Torres, Rodrigo Gallo; Leonardo Landriel, Pablo Monje, Mateo Ramírez; Jonathan Herrera, Alexander Díaz.

Rosario Central vs Deportivo Riestra: Ficha técnica