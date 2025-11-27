Campeón Toluca y Monterrey toman ventaja rumbo a semifinal del torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 26 nov - Toluca, actual campeón del fútbol mexicano, y Monterrey sacaron ventaja rumbo a la semifinal del torneo Apertura tras vencer el miércoles a Bravos de Ciudad Juárez y América, respectivamente, en el inicio de los cuartos de final.

Los "Diablos Rojos" de Toluca remontaron un gol en contra y ganaron 2-1 como visitantes, mientras que los "Rayados" de Monterrey lo hicieron con un marcador de 2-0.

"Era una tarea difícil porque recibimos un gol muy tempranero y el rival agarró confianza en la parte psicológica con el apoyo de la gente, pero una vez más demostramos que el equipo tiene carácter, tiene convicción y apareció la jerarquía del equipo. El 2-1 es un gran resultado para nosotros, pudimos haber hecho un gol más, pero creo que fue un resultado justo", dijo el director técnico de Toluca, el argentino Antonio Mohamed.

En el partido disputado en el estadio Olímpico Benito Juárez, Bravos de Ciudad Juárez se adelantó a los tres minutos cuando el colombiano Jesús Murillo remató con la cabeza un tiro de esquina enviado desde el sector izquierdo.

Toluca estuvo cerca de empatar a los 29 minutos con un potente disparo de Diego Barbosa que el portero Sebastián Jurado tapó con el pie.

Jurado volvió a salvar su portería a los 40 minutos al desviar un potente tiro de Marcel Ruiz.

Toluca empató a los 56 minutos cuando Antonio Briseño definió con la cabeza en el área chica después de que el balón pegó en el poste izquierdo tras un remate del paraguayo Robert Morales.

El equipo visitante dio la vuelta al marcador y anotó el gol del triunfo a los 65 minutos cuando el portugués Paulinho remató de zurda en el área chica un centro de Diego Barbosa.

"No nos vamos a confiar ni a relajar porque el rival tiene un buen equipo, están bien trabajados; ya tenemos experiencia en esta fase de liguilla, así que haremos pesar nuestra condición de local. Juárez es un equipo que también tiene la ilusión de pasar de fase, entonces nosotros no vamos a dar ningún tipo de concesión y vamos a jugar como si estuviésemos 0-0, con el máximo respeto", apuntó el "Turco" Mohamed.

La serie se definirá el sábado en el estadio Nemesio Diez de Toluca.

En tanto, en partido disputado en el estadio BBVA de Monterrey, el equipo local venció 2-0 a las "Águilas" del América gracias a los goles del español Sergio Canales y de Fidel Ambriz.

Canales anotó el primer gol al final del primer tiempo cuando metió el balón pegado al poste izquierdo con un colocado y potente disparo desde el vértice del área.

Ambriz marcó el segundo gol a los 70 minutos cuando remató con la cabeza un tiro de esquina enviado por Canales. El remate fue desviado por el defensor chileno Igor Lichnovsky, lo que dejó sin oportunidad de reaccionar al portero Luis Ángel Malagón.

El partido de vuelta se jugará el sábado en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

Más tarde, Tijuana será local ante Tigres UANL, en la serie que se definirá el sábado en el estadio Universitario de Monterrey.

El partido de ida de la llave entre Guadalajara y Cruz Azul se disputará el jueves, y tres días después se jugará el encuentro de vuelta.

Con información de Reuters