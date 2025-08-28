Marcelo Gallardo "limpió" a un juvenil de River vs. Unión por la Copa Argentina

La brutal decisión de Gallardo en River con un juvenil vs. Unión

River Plate enfrentará a Unión de Santa Fe, por los octavos de final de la Copa Argentina 2025, y Marcelo Gallardo tomó una tajante decisión con uno de los juveniles de la institución. Este jueves 28 de agosto en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, los del "Muñeco" buscarán el pase a cuartos donde espera Racing -que eliminó a Deportivo Riestra-, pero lo hará sin una de sus joyas. Se trata de Bautista Dadín, quien ya jugó en la Primera División pero no lo hará en esta ocasión.

El atacante de 19 años, oriundo de Balcarce, acumuló 70 minutos y una asistencia en el verde césped. De hecho, fue titular contra Godoy Cruz en la victoria del "Millonario" por 4 a 2 en el Estadio Más Monumental por el Torneo Clausura, aunque ahora no forma parte del plantel que emprendió viaje en las últimas horas. El motivo es que participó del cruce de la Reserva, donde los comandados por Marcelo Escudero golearon 3 a 0 a San Martín de San Juan. De esta manera, estará ausente contra el "Tatengue" y podría volver a vestir la "Banda" el fin de semana.

River enfrenta a Unión por la Copa Argentina sin Dadín en el plantel

Gallardo tomó la decisión que el delantero no sea una variante en ataque tanto para Sebastián Driussi, Facundo Colidio o Maximiliano Salas, quienes se perfilan para ser titulares. En este caso, el primer suplente sería el colombiano Miguel Borja, quien no pasa por su mejor momento como goleador. El zurdo de 1.79 metros está blindado con una claúsula de recisión de 100 millones de dólares, que se elevará a 120 cuando finalice el mercado de pases (31/08), y probablemente sume minutos contra el elenco sanjuanino en la séptima fecha del Clausura debido a la rotación del DT.

En cuanto a su carrera, Dadín dio sus primeros pasos en 2017, siendo parte de las juveniles y sus números son una muestra clara de su nivel. De hecho, en la Quinta División marcó 24 goles en 27 partidos, mientras que en la Reserva convirtió 10 en 19 más 3 asistencias en total. Si bien no jugará contra Unión por la Copa Argentina, el "Muñeco" sí lo tiene en cuenta, por lo que puede ser una importante apuesta a futuro.

Bautista Dadín no jugará en River contra Unión de Santa Fe por la Copa Argentina

La posible formación de River contra Unión por la Copa Argentina

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; "Nacho" Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Cuándo juegan River y Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina: hora, TV y cómo ver el partido online

El cruce entre el "Millonario" y el "Tatengue" tendrá lugar este jueves 28 de agosto desde las 21.15 en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza. La transmisión en vivo de dicho encuentro estará a cargo de TyC Sports, mientras que el streaming online irá por la cuenta de TyC Sports Play, Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones. El ganador de dicho duelo se verá las caras con Racing, que recientemente eliminó a Deportivo Riestra.