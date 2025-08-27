Marcelo Gallardo sorprende en River ante Unión: la fuerte apuesta para el ataque

River se prepara para enfrentar a Unión por Copa Argentina y Gallardo sorprenderá en el ataque: la inédita delantera que saldrá desde el inico.

River Plate no dejó buenas sensaciones en los dos últimos partidos y Marcelo Gallardo planea un cambio rotundo. Para enfrentar este jueves a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina 2025, el entrenador sorprendería con una fuerte apuesta en el ataque, con la presencia de tres delanteros que nunca compartieron la cancha.

De acuerdo a información de ESPN, Gallardo probó, durante el entrenamiento de este miércoles, a Facundo Colidio, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi, lo que es un ataque inédito, ya que, hasta el momento, dicho trío no jugó por distintas lesiones de los protagonistas. La lesión de "Maxi" lo sacó del equipo cuando estaban los tres para jugar y, ya recuperado el ex Racing, todo indica que estará desde el arranque ante el "Tatengue".

Después de haber marcado solo 2 goles en dos encuentros, uno ante Libertad, por la Copa Libertadores, y el restante frente a Lanús, por el Torneo Clausura, el "Muñeco" Gallardo busca más presencia en la delantera de River y resignaría gestación en el medio del campo. En el centro de la cancha, el DT volvería a confiar en Enzo Pérez, acompañado por Ignacio "Nacho" Fernández y Giuliano Galoppo, por lo que el cololmbiano Juan Fernando Quintero esperaría su oportunidad en el banco de suplentes al igual que Kevin Castaño, que pareciera haber perdido consideración tras la merma de su nivel.

En la defensa, restará esperar con lo que pase con Paulo Díaz, quien se viene recuperando de un problema en el tobillo y de una lesión crómica en la rodilla, y el martes se entrenó a la par del plantel. En caso de que no llegue en condiciones, quien acompañará a Lucas Martínez Quarta sería Lautaro Rivero.

La probable formación de River Plate vs. Unión de Santa Fe

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; "Nacho" Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; "Maxi" Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

¿Por qué no habló Gallardo en la conferencia luego de Lanús vs. River?

Luego del empate ante el "Granate", los medios de comunicación presentes se llevaron una sorpresa al ver que Mauricio Pellegrino se sentó para dar la conferencia de prensa en vez de Gallardo. El entrenador hizo trascender que no iba a responder las preguntas de los periodistas y la delegación de River regresó de forma inmediata a la concentración del Monumental.

Lo que se desprende es que el "Muñeco" no estaba de ánimo porque había quedado bastante enojado con sus jugadores con la falta de actitud y las desatenciones en los segundos finales que provocaron el empate de Lanús. Esta decisión se encuentra penada por el reglamento de la Liga Profesional, debido a que el Millonario tendrá que pagar el valor equivalente a 250 entradas generales.

El fixture completo de River en 2025