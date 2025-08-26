Diego Latorre lapidó a un refuerzo de River en ESPN: "Se necesitan ideas"

Diego Latorre lapidó a un refuerzo de River en ESPN

Diego Latorre fue protagonista de un nuevo hecho llamativo en ESPN en la televisión, donde apuntó nada más y nada menos que contra un jugador de River Plate. Durante el encuentro entre el "Millonario" de Marcelo Gallardo y Lanús donde igualaron 1 a 1, "Gambeta" opinó sobre uno de los refuerzos del elenco de Núñez y no lo perdonó. Es que el futbolista no levanta cabeza en su rendimiento y es uno de los puntos más bajos de la "Banda".

El exjugador de Boca Juniors y Racing, que hoy se desempeña como panelista en la señal de Disney, también acompañó como comentarista a Sebastián "Pollo" Vignolo en la transmisión del mencionado encuentro. En un momento del partido se refirió al rendimiento del paraguayo Matías Galarza Fonda, quien llegó proveniente de Talleres de Córdoba y su nivel no es el mejor. Ante esta situación, el integrante de F90 lo lapidó con un contundente comentario.

Latorre destrozó a Galarza, refuerzo del River de Gallardo: "No sé cuánto más puede mejorar"

"No sé cuánto más puede mejorar Galarza en River... Tendrá mucha predisposición, pero se necesitan ideas y serenidad por lo menos para darle la pelota a un compañero", esbozó "Gambeta" acerca de lo hecho por el volante en el verde césped con la camiseta del "Millonario". Hasta el momento, el mediocampista jugó 7 partidos entre las veces que fue titular o suplente y no tuvo el rendimiento esperado por el DT, quien sigue dándole confianza a pesar de los continuos errores.

Cabe destacar que, en esta ocasión, estuvo desde el arranque porque el "Muñeco" optó por una formación alternativa, pensando en el duelo que sus dirigidos tendrán ante Unión de Santa Fe del próximo jueves 28 de agosto, por los octavos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Dicho compromiso, correspondiente a los octavos de final del mencionado certamen, clasificará a uno de los clubes a los cuartos donde se verá las caras con el Racing de Gustavo Costas. Ante esta situación, el exhombre de Talleres seguramente ocupará un lugar en el banco.

La carrera de Galarza, el refuerzo de River cuestionado por Latorre

Clubes: Vasco Da Gama y Coritiba de Brasil; Talleres de Córdoba y River Plate.

Partidos jugados : 144.

: 144. Goles : 10.

: 10. Asistencias : 6.

: 6. Títulos: Supercopa Internacional 2025 con Talleres de Córdoba.

Cuándo juegan River y Unión por la Copa Argentina: hora, TV y cómo ver el partido online

Por los octavos de final, el jueves 28 de agosto de 2025 a partir de las 21.15 se disputará el cotejo entre el "Millonario" y el "Tatengue" en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El que clasifique se verá las caras con Racing Club, que dejó en el camino a Deportivo Riestra. La transmisión en vivo en la TV de dicho encuentro estará a cargo de TyC Sports, mientras que el streaming online irá por la cuenta de TyC Sports Play, Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.