Diego Latorre rompió el silencio y confirmó lo que todos esperaban: "Mi debut"

Latorre confirmó que será entrenador

Diego Latorre asumirá el cargo de entrenador en un equipo y el video en el que se lo presentó no tardó en hacerse viral en las redes. Si bien esta vez fue la institución la que dio el comunicado, el gran protagonista fue el panelista de ESPN F90 que tendrá su esperado debut como DT, lo cual estaba a la espera debido a que en algún momento del ciclo conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo se llegó a charlar el tema.

"Gambeta", de amplia experiencia como futbolista, esta vez se dedicará a dirigir y ya definió dónde lo hará. No será en Boca Juniors o Racing, donde se desempeñó en el verde césped además de su paso por Europa y la Selección Argentina, sino que comenzará de más abajo. Según informaron a través de las cuentas oficiales de La Jaula Fútbol, el exjugador se hará cargo del plantel y no será parte de Ferro Carril Oeste, como también trascendió.

Latorre será DT de La Jaula Fútbol

El fanático de entrenadores de la talla de Arsene Wenger y Pep Guardiola no asumirá en el "Verde" de Caballito del cual es hincha, pero sí afrontará lo que viene con un equipo amateur en el que participa su hijo. De esta manera, tendrá un desafío más para su carrera años después de colgar los botines y será comandar un equipo por primera vez. Tal como anunció meses antes en ESPN F90, se hará cargo de La Jaula y todavía no trascendió quiénes serán sus compañeros de cuerpo técnico, aunque ya lo anunciaron con un divertido video que generó mucha repercusión en las redes por su participación, en la que detalla su carrera con el paso de los años y dónde jugó cerrando con la frase "será mí debut, entonces".

A su vez, cabe destacar que participarán de la próxima edición de la Copa Potrero, el torneo organizado por Sergio "Kun" Agüero que generó tanta controversia a finales del 2024. Dicho certamen quedó en manos de La Crema, el conjunto capitaneado por el streamer Markito Navaja donde jugaron Mauro Zárate y Brian Fernández, entre otros. Ahora, el desafío será entrenar a sus futbolistas y luego disputar este campeonato con fecha a definir. Sin dudas, será una oportunidad inmejorable para "Gambeta", quien buscará lucirse en este rol después de varios años de trabajar en la televisión junto al "Pollo" Vignolo y sus compañeros de la señal de Disney.

Los números de Diego Latorre como futbolista