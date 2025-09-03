Fue figura en River, ganó todo y recordó cómo lo retaron los referentes: "No podés"

Fue figura en River, ganó todo y recordó cómo lo retaron los referentes

Un exfutbolista de River Plate rompió el silencio y reveló un detalle inédito sobre su pase por el club de Núñez. El jugador en cuestión vivió años de gloria en la institución con la que ganó varios títulos y fue un protagonista importante de la mano de Marcelo Gallardo. Sin embargo, antes de ello tuvo un intercambio con los referentes del plantel que luego sería campeón de todo y no dudó en contarlo en una reciente entrevista en la que sorprendió a más de uno.

Se trata de Teófilo Gutiérrez, delantero colombiano de 40 años que llegó al "Millonario" en 2013 y rápidamente se afianzó en el puesto con Ramón Díaz a cargo. El atacante habló con ToqueSports, se refirió a la charla que tuvo con Leonardo Ponzio ni bien arribó y lo que el exvolante que actualmente forma parte de la dirigencia le transmitió. Sin dudas, las palabras del exhombre de Racing Club no pasaron para nada inadvertidas en el mundo River tiempo después de su paso.

Teo Gutiérrez reveló el reto que sufrió de los referentes de River cuando llegó: "Ese carro"

"Llegué a Argentina como figura. Tenía un auto como el de Mario Balotelli, un Peugeot del último... Ponzio y los demás capitanes de River me dijeron que no podía llevar ese carro. Tenía que pensar en los más chicos y que es un club muy grande", esbozó el colombiano en la mencionada nota. A su vez, agregó cómo lo tomó a nivel personal: "Lo tomé para bien. Me dijeron 'aquí hay que ganar' y gané la Copa Libertadores, la Sudamericana, la Recopa, la Liga. Mi segundo país es Argentina, me enseñaron a ser competitivo".

Además, el delantero hizo referencia a lo que fue su paso por la institución después de aquel reto por parte del exmediocampista del "Millonario": "Es una lección de vida que te enseñan los mayores y tienes que respetar. Te están respetando para ganar y yo ahí gané todos los títulos". Los números lo avalan, ya que en pocos años levantó varios trofeos tanto desde su arribo con Ramón Díaz como con Gallardo como entrenadores.

Teo Gutíerrez reveló lo que vivió cuando llegó a River

El presente de Teo Gutiérrez, lejos del River de Gallardo

Cabe destacar que Teo todavía continúa con su carrera y se desempeña en el Junior de Barranquilla de Colombia a sus 40 años. Incluso, alguna vez aseguró que volvería a River "piloteando el avión con los ojos cerrados". Aquella declaración la dejó para el ciclo Líbero en TyC Sports a fines del 2020 cuando los del "Muñeco" se jugaban el pase a la gran final justamente contra Palmeiras de Brasil, el rival al que enfrentarán en los cuartos de final de esta edición de la Libertadores.

Con el paso de los años vistió varias camisetas tanto en su país como también en Argentina, tales como la de Racing, Rosario Central y Lanús. A su vez, ganó una importante cantidad de títulos pero, sin dudas, los más destacados fueron con el conjunto de Núñez en el que estuvo desde 2013 hasta 2015. Además, con su Selección tuvo la oportunidad de disputar un Mundial, dos veces la Copa América y los Juegos Olímpicos de Rio 2016.

Los números de Teo Gutiérrez en River