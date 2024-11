Sorpresa en el folklore por lo que que perdió el Chaqueño Palavecino con un ídolo de River

Sorpresa en el Folklore y Boca porque el Chaqueño Palavecino reveló su relación con un ídolo de River.

El Chaqueño Palavecino es un histórico cantante folklore y también es uno de los hinchas más famosos de Boca, pero una revelación que hizo despertó el asombro en muchos “xeneizes”. El destacado artista contó que mantiene una relación de amistad con uno de los futbolistas más destacados de la era de Marcelo Gallardo y a quien le hizo una apuesta muy fuerte antes de un superclásico inolvidable.

“Como hincha de Boca mi favorito a ganar es Boca. Pero es un clásico y River está muy bien”, es la frase de aclaración del Chaqueño Palavecino en una nota que fue publicada en el diario Clarín hace unos años. “Para esta Copa ya le aposté una cena a Leonardo Ponzio, porque tenemos una amistad y en todos los clásicos apostamos algo”, había detallado el folklorista en la previa de la ida de la Final de la Copa Libertadores 2018.

“Es histórico que dos argentinos disputen la final de la Copa, es una situación única en donde ninguno de los dos puede aflojar, porque el que afloja pierde”, planteó El Chaqueño y contó sobre su amistad con el referente del plantel que terminó consagrado en Madrid: “En el partido pasado me ganó un cordero patagónico. La idea es que la cena duela un poco, invitar a los amigos y a los amigos de los amigos para que salga más”.

En ese mismo artículo, el salteño también explicó “Me hice hincha de boca en el barrio de Tartagal. Cuando llegué de Chaco no tenía definido de quien era hincha porque no teníamos ni radio allá. Pero en Salta vi hinchas de Boca y de River y me gustó mucho la camiseta azul y oro y elegí a Boca”. “En Boca encontré una familia. Vas y te encontrás con el hincha que tiene la bandera, con el utilero y te vas haciendo amigos”, agregó.

Sin embargo, además mencionó otro amigo del “Millonario”: “Y no solamente es así en Boca, hace poco, por ejemplo, fui a un show y Nacho Fernández se me acercó y me dijo que era seguidor mío”. “Esta semana tuve discusiones con hinchas de River, pero hay que bancársela. Ojalá que no perdamos, pero si perdemos vamos a tener que aguantarnos las cargadas. Porque ese es el folklore del fútbol”, aclaró antes del 2 a 2 en la Bombonera.

Asombro por lo que contó el Chaqueño Palavecino de Gago

Más cerca en el tiempo, el referente del folklore se refirió a la actualidad de Boca: "No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista". Con esa frase resumió tras la caída del “Xeneize” por 3 a 0 frente a Tigre. Y como buen hincha, el folklorista destacó la capacidad del actual DT para sacar al club de sus amores de su escuálido presente deportivo.

En una entrevista en Radio Nacional, el Chaqueño Palavecino detalló: “Yo lo conozco a Gago, nos saludábamos cuando era jugador”. Luego sostuvo que “son muchos” los jugadores que tuvieron un paso exitoso por Boca Juniors y, a su criterio, están en condiciones de dirigir el club, entre los cuales mencionó a Martín Palermo, Miguel Russo, Jorge Almirón y Gustavo Alfaro.