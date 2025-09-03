¿Se equivocó? El juvenil que Gallardo dejó ir y ahora la rompe en su nuevo club

Galván se fue de River buscando minutos y la rompe en Vélez

No todos los jugadores tienen el mismo tiempo para explotar y consagrarse como una clara alternativa pensando en el armado del once titular, y este es el caso de un juvenil de River que Marcelo Gallardo decidió que salga en condición de préstamo. Uno que está exponiendo un desarrollo más que considerable y que lo podrían perder por una cifra muy baja.

En el mercado de pases de verano, el Muñeco se encontró con varios jugadores de las inferiores que regresaron pero que no venían de buenos rendimientos en sus préstamos. Esto provocó que se decida su salida por segunda vez de manera consecutiva y en algunos casos se optó por dar finalizado el vínculo contractual que tenían. Aunque hay un acuerdo que podría tener un desarrollo negativo para el millonario.

"Desde Vélez tienen la intención de comprar el 50% de la ficha de Tomás Galván. River le colocó una opción de compra de 2 millones de dólares", expresaron desde Todo Por River. El valor del pase es algo que despertó bastante curiosidad, debido a que un club como el de Liniers dispone del dinero para afrontar la transferencia y quedarse con un jugador que es fundamental para Guillermo Schelotto.

El joven volante se encuentra en su cuarta sesión a préstamo, porque antes había tenido pasos por Tigre, Colón de Santa Fe y Defensa y Justicia. En ninguno de los mencionados rindió como se esperaba o disponían del dinero necesario para retener sus servicios más allá de una temporada. Aunque hay un detalle no menor y es que River todavía está en condiciones de tomar decisiones sobre su futuro.

¿Lo compran o vuelve?

Es una situación bastante particular porque Vélez puede hacer uso de la opción de compra de 2 millones de dólares de Tomás Galván y quedarse con su ficha. Sin embargo, River se encuentra habilitado a tomar la determinación de que regrese y no aceptar el dinero que le ofrecen. Una que depende de lo que Marcelo Gallardo considere junto a su cuerpo técnico al observar el desempeño durante la temporada 2026.

Los números de Galván en Vélez

Para ser un jugador que llegó en enero, se puede apreciar que está desarrollo un interesante paso y es uno que nace gracias a la contratación de Guillermo Schelotto como entrenador de Vélez. Las estadísticas señalan que Tomás Galván estuvo presente en 18 partidos en lo que va de la temporada y que fue titular en 15 de ellos.

Su último tanto fue ante Lanús en el marco del Torneo Clausura y viene de marcarle a Fortaleza de Brasil en la serie de octavos de final. Este último gol es más que importante porque le dio al conjunto de Liniers la chance de avanzar de ronda para así enfrentarse a Racing en la Copa Libertadores.