La fuerte multa de la AFA a River por culpa de Marcelo Gallardo: los millones a pagar

River fue multado por la AFA por millones: la multa que deberá pagar por la ausencia de Gallardo.

En River Plate todo es optimismo tras haber quedado puntero de su zona en el Torneo Clausura 2025, pero en las últimas horas recibió una noticia de las que no deseba. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que el club de Núñez deberá pagar casi seis millones de pesos debido a la ausencia de Marcelo Gallardo en la última conferencia de prensa.

Luego de la victoria 2 a 0 del pasado domingo frente a San Martín de San Juan, el entrenador no asistió al diálogo con los periodistas y, como el reglamento marca que es obligatorio, River estará obligado a desembolsar el equivalente a 250 entradas populares, es decir, 5.750.000 pesos. Dicho monto será restado de lo que la casa madre le abona en este caso a la "Banda" por los derechos de televisión. Incluso, la multa tuvo aún más injerencia debido a que el "Muñeco" es reincidente, ya que había faltado a otra conferencia de prensa en el mismo torneo.

Según información de ESPN, el DT determinó no acudir a la conferencia por la cercanía que existió entre los dos últimos partidos de River, ya que el jueves anterior a enfrentar a los sanjuaninos, ya había hablado luego de la victoria contra Unión de Santa Fe por la Copa Argentina.

¿Qué dice el reglamento de la AFA sobre la ausencia de un DT en la conferencia de prensa?

El Reglamento para la Organización, Desarrollo y Transmisión de la LPF, en su artículo 57, remarca la obligación de asistir a las ruedas de prensa: “Ambos técnicos están obligados a estar disponibles para la conferencia de prensa dos días antes del partido y después del partido (junto a un jugador capitán, representativo o referente). La conferencia de prensa después del partido no debe comenzar más tarde de veinte (20) minutos después de la conclusión del partido para los visitantes y cuarenta (40) minutos para los locales”.

¿Cuándo se juega River vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina?

El duelo entre el "Millonario" y la "Academia" por un lugar en las semifinales todavía no tiene fecha ni sede definidas. Lo que sí se sabe es que el ganador se verá las caras en la semifinal con el que triunfe entre Tigre e Independiente Rivadavia de Mendoza, que se jugará el viernes 5 de septiembre a las 21.15 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.

El fixture de River en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Libertadores