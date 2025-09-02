Sorpresa en River por el mensaje de Salas a Rojo antes de jugar vs. Racing: "Lastimar"

Sorpresa en River por el mensaje de Salas a Marcos Rojo antes de jugar vs. Racing

Tras la clasificación de River Plate a los cuartos de final de la Copa Argentina 2025, quedó confirmado el duelo contra Racing en dicha instancia y uno de los futbolistas que lo vivirá de una manera especial es Maximiliano Salas. El delantero, que viene de convertir un gol en la victoria por 2 a 0 contra San Martín de San Juan en el Torneo Clausura, rompió el silencio y dejó un mensaje no sólo para su ex equipo, sino también para Marcos Rojo. Es que, más allá de lo futbolístico, es posible que se crucen en cancha y se saquen chispas.

En el marco de la cena de la Fundación River, el atacante correntino dialogó con ESPN acerca del presente del "Millonario", de lo que vive de la mano de Marcelo Gallardo y de este partido trascendental que todavía no tiene fecha definida. Por supuesto, sus palabras no pasaron para nada desapercibidas más aún sabiendo de su paso por la "Academia" donde logró dos títulos con Gustavo Costas como DT. Ahora, con el encuentro a la vuelta de la esquina el nacido en Curuzú Cuatiá hizo referencia al exhombre de Boca Juniors con un tajante comentario.

Maxi Salas palpitó el River vs. Racing con un mensaje sobre Rojo: "Se dice mucho que va a lastimarme"

"Rojo es un gran jugador. Es una gran persona, no tengo nada contra él. Se dice mucho que va a lastimarme pero estoy muy tranquilo, sé que es un jugador respetuoso y de una trayectoria muy grande", esbozó Salas en ESPN cuando le consultaron acerca del duelo personal con el exdefensor de la Selección Argentina. A su vez, sobre el partido contra el conjunto de Avellaneda en el que se desempeñó, agregó: "La verdad que contento de volver a ver a mis compañeros. No perdí el contacto con ninguno, sigo hablando con casi todos. Con algunos soy amigo, tengo una buena relación. Va a ser un lindo partido, ellos tienen un buen equipo y nosotros también. Que gane el mejor".

Además, el delantero habló sobre lo que significa vestir la camiseta del elenco "Millonario" y lanzó: "Es una alegría inmensa, para toda la familia también. Trato de hacer lo mejor siempre en cada partido y entrenamiento. Lo disfruto al máximo y todo se de a partir del esfuerzo y sacrificio que hace uno". Por último, el correntino que lleva dos goles en seis partidos en el equipo de Gallardo sostuvo: "Era mi sueño jugar en River, lo cumplí y ahora hay que sostenerlo. Hay que seguir aprendiendo muchas cosas porque siemrpe se aprende algo nuevo. Contento, es un club grande con todo organizado, todo muy lindo. Es un club grande, hay que estar a la altura y estoy feliz".

Marcos Rojo, el apuntado por Maxi Salas antes de River vs. Racing

Los números de Maxi Salas en Racing

Partidos oficiales jugados : 76.

: 76. Goles : 13.

: 13. Asistencias : 9.

: 9. Títulos: Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.

Cuándo se juega River vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

El duelo entre el "Millonario" y la "Academia" por un lugar en las semifinales todavía no tiene fecha ni sede definidas. Lo que sí se sabe es que el ganador se verá las caras en la semifinal con el que triunfe entre Tigre e Independiente Rivadavia de Mendoza, que se jugará el viernes 5 de septiembre a las 21.15 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.