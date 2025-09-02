Nacho Fernández respondió si seguirá o no en River: "A fin de año..."

Son varios los contratos que van a llegar a su fin en diciembre en el plantel de River y uno de ellos es el de Nacho Fernández, que respondió a la pregunta sobre la chance de quedarse una temporada más o seguir otro rumbo. Las críticas de los hinchas en relación con su rendimiento son más que notables, y los llamados desde otros clubes también debido a que buscan torcer la voluntad de un volante que es fundamental para Marcelo Gallardo.

Su rendimiento en el campo de juego dispone de una consideración para el cuerpo técnico porque entienden que aporta una visión y una experiencia que no se encuentra disponible en otros jugadores del plantel. Si está en un buen estado, no hay dudas que el Muñeco lo colocará como titular. Algo que los hinchas no comparten mucho, ya que creen que le está quitando espacio a los jóvenes. Una serie idas y vueltas que ponen en duda su continuidad y más cuando restan meses para que el vínculo llegue a su fin. Uno que todavía no expuso la reunión de las partes para definir qué va a suceder.

Nacho Fernández habló de su continuidad en River

Aunque Nacho Fernández dio una adelanto y confirmó que puede determinar su continuidad o no. “Ahora estoy disfrutando. Trato de disfrutar el día a día, estar acá es un privilegio. Después, a fin de año, se verá la decisión que tomamos con mi familia. A mí la exigencia me encanta y por algo también he estado tanto tiempo acá en River, pero a fin de año se decidirá. Ahora trato de disfrutar el día a día. Como dije, cuando llegue el final de todas las competencias analizaré la situación y ahí vamos a decidir“, expresó en ESPN. Hay que recordar que inició su segundo ciclo en marzo del 2021 tras un pago de casi 2.8 millones de dólares al Atlético Mineiro para que se desprenda de su ficha.

"Yo tengo las ganas y la ambición de seguir consiguiendo cosas con este club. No pierdo eso a pesar de la edad y de la competencia con los más chicos", agregó. Además de la posibilidad de continuar con la camiseta del Millonario, el volante tiene un llamado desde Gimnasia de La Plata que lo busca en cada mercado de pases para informarle que puede regresar cuando guste. Es probable que se retire en el Lobo, porque dejó en claro en muchas oportunidades que le gustaría hacerlo antes de colgar los botines. Sin embargo, no es preciso cuándo se dará.

"Desde nuestro lugar de experiencia tratamos de ayudar a los más jóvenes, aconsejar, acompañar, pero lógicamente que los más grandes luchamos para ganarnos un lugar y también sabemos en la posición en la que estamos. Cuando nos toca estar afuera apoyar al equipo y estar en condiciones cuando el entrenador nos ve para jugar. A veces se hace difícil porque a uno le gusta jugar siempre, pero yo trabajo en cada entrenamiento para defenderme adentro de la cancha cuando me toca. Y cuando el entrenador ve mejor a otro, está bien que sea así", culminó. Se estima que la charla con el Muñeco se va a dar en diciembre después del último partido de River en la temporada.

¿Qué otros jugadores se quedan sin contrato?

De la lista, se desprende que Giuliano Galoppo es el único jugador al que se le termina el contrato con River pero se trata de un préstamo y que tiene una cláusula de obligación de compra que se podría llegar a activar después de la serie frente a Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Hay intención de comprarlo y seguramente siga por mucho tiempo más.

Mientras que Federico Gattoni y Matías Kranevitter entrenan de manera diferenciada a la espera de que llegue enero con el fin de poder despedirse de River. El defensor tendrá que regresar al Sevilla para resolver su carrera. Caso distinto del volante que podrá elegir el destino que mejor salario le ofrezca u optar por el proyecto deportivo que más atractivo que le parezca.

En tanto que los contratos de Milton Casco, Gonzalo Martínez, Enzo Pérez y Miguel Borja también están a meses de culminar y da la sensación que ninguno de ellos va a ser renovado. Algunos como el caso del lateral izquierdo y el volante central se trata de una decisión propia. Los otros dos saldrían por un flojo nivel deportivo que no les permite ser alternativas en el banco de suplentes.