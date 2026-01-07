Quiénes son los hijos de Will Smith: cómo se llaman y con quién los tuvo

lo largo de los años, la paternidad, los vínculos y la exposición mediática moldearon una dinámica familiar atravesada por el arte, los aprendizajes y las transformaciones individuales.

La vida familiar de Will Smith siempre despertó interés tanto como su carrera artística. A lo largo de los años, el actor y músico habló sobre la paternidad, la crianza y el impacto que tuvo su rol como padre. En ese recorrido, los hijos de Will Smith ocuparon un lugar central dentro y fuera del mundo del espectáculo.

Lejos de limitarse a la fama heredada, los tres descendientes del ganador del Oscar construyeron caminos propios en la industria del entretenimiento. Actuación, música y proyectos personales marcan trayectorias diversas que reflejan una familia atravesada por el arte, la exposición pública y los vínculos que evolucionaron con el tiempo.

Cuántos hijos tiene Will Smith y cómo se formó su familia

Will Smith es padre de tres hijos: Trey, Jaden y Willow. El mayor nació de su primer matrimonio, mientras que los dos menores son fruto de su relación con la actriz y cantante Jada Pinkett Smith, con quien se casó en 1997. A pesar de separaciones, cambios y procesos personales complejos, el actor mantuvo un vínculo activo con todos ellos.

A lo largo de distintas entrevistas, Smith reconoció que la paternidad no fue un camino lineal y que atravesó momentos de distancia, aprendizaje y reconstrucción emocional. Esa experiencia marcó profundamente su forma de entender la crianza y el crecimiento personal.

Trey Smith, el hijo mayor y la relación reconstruida

El primer hijo de Smith, Willard Carroll “Trey” Smith III, nació el 11 de noviembre de 1992 en Los Ángeles. Es hijo del actor y de Sheree Zampino, con quien estuvo casado hasta 1995. Tras el divorcio, la relación entre padre e hijo atravesó un período de distanciamiento.

Con el paso de los años, ambos lograron recomponer el vínculo. El propio Smith relató que, cuando Trey estuvo preparado emocionalmente, fue él quien buscó retomar el contacto. Desde entonces, la relación se fortaleció y se consolidó bajo un esquema de crianza compartida y diálogo constante.

Aunque mantiene un perfil más bajo que sus hermanos, Trey también desarrolló intereses artísticos vinculados a la música y la producción, acompañando en ocasiones a su padre en eventos públicos.

Jaden Smith y su carrera en el cine y la música

Padre de tres hijos, Will Smith construyó una relación cercana con Trey, Jaden y Willow, atravesada por etapas de distancia, reconstrucción emocional y acompañamiento constante.

Jaden Smith nació el 8 de julio de 1998 en Malibú, California. Es el primer hijo del matrimonio entre Will Smith y Jada Pinkett Smith. Desde muy pequeño estuvo vinculado a la actuación, participando en proyectos televisivos y cinematográficos junto a su padre.

Su debut en el cine llegó con “En busca de la felicidad” en 2006, película que protagonizó junto a Smith y que le valió un premio MTV Movie & TV a la mejor revelación. Más adelante consolidó su fama con “Karate Kid” y otros trabajos en la industria audiovisual.

En paralelo, Jaden desarrolló una sólida carrera musical. En 2017 lanzó su álbum debut, Syre, y continuó explorando distintos estilos. En 2022 obtuvo una nominación al Grammy como artista destacado en el álbum Justice de Justin Bieber, uno de sus amigos cercanos.

Willow Smith y una identidad artística propia

Willow Smith nació el 31 de octubre de 2000 en Los Ángeles. Hija menor del actor y de Jada Pinkett Smith, es conocida artísticamente como WILLOW. Desde temprana edad mostró inclinación por la música y la actuación, participando en “Soy leyenda” junto a su padre y prestando su voz en “Madagascar 2”.

Con apenas nueve años, lanzó el exitoso sencillo “Whip My Hair”, que la convirtió en una figura viral y le permitió firmar contrato con Roc Nation, el sello de JAY-Z. La exposición temprana tuvo un impacto fuerte en su vida personal, lo que la llevó a replantear su relación con la fama.

Con el tiempo, Willow consolidó una identidad artística propia, alejada de moldes comerciales. En abril de 2023 se presentó en el festival Coachella, donde compartió escenario con su hermano Jaden, reafirmando el fuerte lazo familiar que une a los hijos de Will Smith.