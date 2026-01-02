Demandan por acoso sexual a Will Smith: qué pasó con el actor de Hollywood

Demandan por acoso sexual a Will Smith: qué pasó con el actor.

Hollywood se prende fuego con la denuncia por acoso sexual y despido injustificado a Will Smith. La multifacética estrella de cine y televisión fue denunciada por un violinista de su gira musical. Según informó la prensa estadounidense, el caso en cuestión quedó a cargo de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles.

Brian King Joseph es el violinista que denuncia a Will Smith. El mismo tuvo su paso por America Got Talent y en 2024 fue contratado por Smith para formar parte de su presentación en San Diego, así como la gira Based on a True Story: 2025. Asimismo, habría sido invitado a formar parte del próximo álbum de estudio del rapero.

Will Smith fue denunciado por su violinista.

El denunciante afirma que el actor y rapero habría tenido actitudes propias del "grooming" hacia él y que en una oportunidad le dijo: "Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más", entre otras frases. Pero el problema se desató alrededor del 20 de marzo de 2025, cuando Smith se presentaba en Las Vegas.

Qué habría sucedido entre Will Smith y su denunciante en Las Vegas

Según denuncia Brian King Joseph, alguien habría ingresado a su habitación de un hotel de Las Vegas mientras él no se encontraba. La puerta no presentaba señales de haber sido forzada, y las únicas que tenían acceso a las habitaciones eran los miembros de la gira.

Al parecer, Joseph había perdido un bolso que horas después fue encontrado, con toallitas húmedas, una botella de cerveza, un arete, una mochila roja, medicamentos contra el VIH con el nombre de otra persona y documentos de alta hospitalaria pertenecientes a un desconocido, dentro. Pero esto no se detuvo allí, sino que el violinista encontró una nota que decía: "Brian, volveré no más tarde de las 5:30, solo nosotros (corazón dibujado), Stone F".

La defensa del violinista asegura que en ese momento: "Él temía que un individuo desconocido regresara pronto a su habitación para participar en actos sexuales con el demandante". El mismo realizó la denuncia correspondiente a las autoridades del hotel, a representantes del artista y a la policía. Sin embargo, la denuncia no avanzó y semanas después Joseph fue despedido.

En este sentido, desde USA Today afirman que otro violinista fue contratado rápidamente para ocupar su lugar, lo que, a juicio del demandante, refuerza la tesis de que su salida fue una represalia directa por haber denunciado el episodio. El músico demanda a Will Smith y a su empresa, Treyball Studios Management, por acoso sexual, represalias, despido injustificado e intimidación.

Qué dijeron desde la defensa de Will Smith

Desde la defensa de Will Smith afirmaron a USA Today: "Las acusaciones del señor Joseph sobre mi cliente son falsas, infundadas y temerarias. Lo negamos categóricamente, y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas afirmaciones y garantizar que la verdad salga a la luz".