Fue campeón con Racing, hizo llorar a Boca y quiere volver con Diego Milito: "Ya sabe"

Un jugador que ya fue campeón con Racing quiere volver al club, con Diego Milito como presidente, y reconoció que tiene un contacto fluido con el ídolo. De hecho, aseguró que ya visualiza el regreso en algún momento como refuerzo en un mercado de pases, por lo que se ilusiona con vestir la camiseta de la institución que lo vio nacer en sus divisiones inferiores.

El protagonista es nada menos que Carlos Alcaraz, el mediocampista ofensivo de 22 años que actualmente se desempeña en Everton de Inglaterra. El platense fue vendido en enero del 2023 a Southampton del mismo país a cambio de unos 14 millones de dólares, más una plusvalía del 15% ante una futura venta. Más tarde, el volante defendió los colores de Juventus de Italia y Flamengo de Brasil hasta que recaló en el cuadro de Liverpool en febrero del 2025.

Alcaraz quiere volver a Racing: "Me gustaría"

Durante la entrevista con el medio de comunicación partidario DataRacing, el talentoso mediocampista le tiró la presión a Milito, presidente del club: "Ya sabe que cuando me necesite o quiera que vuelva, sólo tendrá que llamarme". Incluso, recalcó: "Siempre me habla para saber cómo estoy y yo también le escribo para felicitarlo por alguna victoria, como lo hice después de la serie con Peñarol. Tengo un muy buen diálogo...".

"Mi novia, mi agente y mi familia lo saben: me agarran muchísimas ganas de volver a Racing, pero siento que hoy el club está muy bien, tiene unos grandísimos jugadores y yo creo que no entraría en el once titular porque ninguno de los jugadores que están merecen salir", se sinceró "Charly" a pura humildad. En su posición, el entrenador Gustavo Costas cuenta actualmente en el plantel profesional con Agustín Almendra como titular, mientras que en el banco de los suplentes suelen aparecer Matías Zaracho, Bruno Zuculini y el paraguayo Richard Sánchez, entre otros.

El platense anotó el recordado gol frente a Boca Juniors en la prórroga de la final del Trofeo de Campeones 2022 para ser campeón en San Luis, cuando el "Xeneize" debió abandonar el partido porque sufrió siete expulsiones por parte del árbitro Facundo Tello. Por último, Alcaraz llenó de elogios a los hinchas de Racing y sentenció: "Siempre me pica el bichito de volver, jugar en su cancha y con su hinchada. Son cosas que se extrañan, pero siento que no es el momento de volver, aunque sí me gustaría hacerlo".

