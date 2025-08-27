Oficial: Racing compró a un jugador sobre el final del mercado de pases

Racing compra a un jugador por casi un millón de dólares.

Es oficial que Racing compró a un jugador sobre el final del mercado de pases, por lo que el presidente Diego Milito le dio una buena noticia al entrenador Gustavo Costas. El equipo de Avellaneda se instaló en los cuartos de final de la Copa Argentina y de la Libertadores, aunque es pésima su campaña en el Torneo Clausura 2025 y quedó comprometido en la tabla de posiciones anual. Para competir en los tres frentes, el director técnico necesita recambio en todas las líneas y ahora se aseguró la continuidad de un futbolista en su plantel profesional.

En esta coyuntura, San Telmo anunció la venta del 80% del pase de Adrián "Toto" Fernández a la "Academia" a cambio de 800.000 dólares. El mediocampista ofensivo, que también estuvo a préstamo en Peñarol de Uruguay, no es demasiado tenido en cuenta por el DT y pelea por un lugar sobre el sector izquierdo del tridente de ataque. De esta manera, el conjunto que milita en la Primera Nacional (la segunda división del fútbol argentino) conservará el 20% restante de la ficha del volante de 24 años, quien supo ser definido en el 2023 como "el Juan Román Riquelme del Ascenso".

Racing compró a "Toto" Fernández

A través de un comunicado en sus canales oficiales, San Telmo confirmó la venta del 80% del futbolista a cambio de 800.000 dólares en dos cuotas. Si bien fue uno de los jugadores más requeridos en este mercado de pases, el cuadro de Avellaneda decidió conservarlo en la plantilla para que siguiera a disposición de Costas.

Sin embargo, por ahora corre demasiado de atrás en la consideración del técnico, que tiene por encima en su posición a otros compañeros como Duván Vergara, Adrián "Rocky" Balboa, Santiago Solari y Luciano Vietto. Con tan poco lugar en la formación, de continuar de esta forma es muy probable que se marche a préstamo en el 2026.

San Telmo anunció la venta de "Toto" Fernández a Racing.

Racing puede vender a Marco Di Césare

La "Academia" analiza seriamente la oferta de Santos de Brasil por el defensor de 23 años. La misma es de 4 millones de dólares por el 70% del pase. Si bien el excentral de Argentinos Juniors bajó bastante el nivel en lo que va del 2025, Costas aún lo tiene muy en cuenta y habrá una reunión en breve entre todas las partes para decidir si el zaguero se va ahora mismo al exterior o no. Lo cierto es que el protagonista actualmente es suplente de Franco Pardo como el stopper por derecha, en esa línea de cinco hombres que plantea el entrenador.

Los números de Toto Fernández en Racing